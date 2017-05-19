محمد العبار يستحوذ على حصّة كبيرة في MEVP لدفع عملية نمو الاقتصاد الرقمي بالمنطقة

أعلنت "MIDDLE EAST VENTURE PARTNERS" أمس الخميس عن استحواذ رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية على حصة كبيرة فيها لدعم الشركة الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري (Venture Capital) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أكّد محمد العبار على إبقاء الفريق الإداري فيMEVP على استقلاليته في الإدارة العملية للشركة.

وتعد MEVP واحدة من أكبر المؤسسات العاملة في مجال رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولها سجل حافل بالنجاحات التي حققها شركاؤها المؤسسون: وليد حنا ووليد منصور وربيع خوري.

وبالتعاون بين محمد العبار وMEVP، ستتمكن هذه الأخيرة من دعم الشركات المحلية الناشئة ومساعدتها على النمو والتحول إلى شركات إقليمية قوية. ويعد هذا الاستثمار جزءاً من إستراتيجية العبار لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ويأتي في إطار سلسلة من المبادرات الحيوية التي أطلقها أخيراً في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وقال محمد العبار "يسرني أن أتعاون مع الجهاز الإداري في MEVP بما له من خبرة في مجال رأس المال الاستثماري، وأتطلع للعمل عن كثب مع هذا الفريق على المدى الطويل لاكتشاف وتشجيع الجيل الناشئ من رواد الأعمال المبتكرين في قطاع التكنولوجيا في المنطقة. وسنعمل على دعم رواد الأعمال من الشباب والشركات الناشئة في قطاع الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا من خلال تقديم رأس المال الذي يحتاجونه للنمو، والاستشارات الإستراتيجية، ودعم العمليات التشغيلية اللازمة لنجاحهم بهدف مساعدتهم على النمو والتحول إلى شركات قيادية في قطاع الاقتصاد الرقمي في المنطقة وتأهيلهم لفتح أسواق جديدة خارج المنطقة".

وأضاف "يسعدني أن أساهم في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي في منطقةٍ تمتلك جميع مقومات النجاح التي تحتاجها في هذا القطاع. وسيلعب قطاع رأس المال الاستثماري دوراً محورياً في إعداد الشركات الإقليمية للنمو وتمكينها من المنافسة خلال هذه المرحلة الحيوية من التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي".

قال وليد حنا المؤسس والشريك الإداري في MEVP "يشرفنا أن نكون شركاء السيد محمد العبار في مجالات رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا، وأن ندعم خططه الأوسع نطاقاً لحفز القطاع الرقمي في المنطقة. إنه يوم مميز في مسيرة مؤسستنا؛ وإن دل هذا التعاون على شيء، فإنما يدل على إمكاناتنا الفريدة وسجلنا المتميز في تحديد وتمويل قادة السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف "وهي تؤكد كذلك على مكانة MEVP كشركة رائدة إقليمياً في مجال رأس المال الاستثماري. ولا شك أنه مع الجمع بين رؤية العبار وخبرات فريقنا بمجال رأس المال الاستثماري، سنوفر للشركات الإقليمية الناشئة فرصاً أفضل للاستفادة من التحولات الرقمية الحتمية".