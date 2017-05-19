السعودية: 50 ألف ريال غرامة المقيم المتغيب عن العمل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن عقوبة الوافد المتغيب عن العمل الذي يعمل على حسابه الخاص (العمالة السائبة) هي الغرامة 50 ألف ريال (13.4 ألف دولار) والسجن 6 أشهر والترحيل والمنع من دخول المملكة نهائياً.

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب قوله إن أي مقيم يتم ضبطه من قبل جهات الضبط الميداني وهو مخالف سيتم تطبيق نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود عليه، أما المخالف الذي بادر من تلقاء نفسه وأنهى إجراءاته وحصل على تأشيرة خروج نهائي وغادر على حسابه الخاص سيعفى من الرسوم والغرامة والآثار المترتبة على بصمة مرحل.

وأوضح "الشلهوب" أن عقوبة الوافد المتغيب عن العمل الذي يعمل على حسابه الخاص الغرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل والمنع من دخول السعودية نهائياً، فيما تصل عقوبة كل من ينقل أو يشغل أو يتستر على مخالف إلى 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل إذا كان وافد.

وأضاف أن عقوبة صاحب العمل الذي يسمح لعمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص إلى 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل إذا كان وافد والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وكان رئيس فريق العمل الميداني باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي قال يوم الثلاثاء الماضي إن الحملة التي دشنها ولي العهد وزير الداخلية الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز آل سعود تحت شعار (#وطن_بلا_مخالف) رصدت مكافآت مالية تصل إلى 50 ألف ريال لمن يُبلغ عن مخالف لنظام الإقامة والعمل في المملكة.

وقال "الغامدي" يوم الأربعاء الماضي إن من راجع للاستفادة على مستوى المملكة 224.637 ألف، ومن غادر المنافذ نحو 49 ألف شخص.

وكان الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السعودية دشن، يوم 19 مارس/آذار الماضي، حملة (وطن بلا مخالف) التي تمنح مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود 90 يوماً لمغادرة المملكة بعد أن وافق عليها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إطار رغبته تسوية أوضاع المخالفين ومساعدة الراغبين منهم في إنهاء وضعهم وما يترتب عليه من عقوبات.

وجاءت حملة "#وطن_بلا_مخالف" لوضع حد لوجود ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين مقيم بصورة غير شرعية في السعودية، بحسب وسائل الإعلام السعودي.

وتقسم حملة "وطن بلا مخالف" لثلاثة أقسام، تشمل المتأخرين في تجديد الإقامات، ومخالفي تأشيرات الحج والعمرة وحاملي تأشيرات المرور، والمتسللين، ومن ليس لديهم أوراق ثبوتية، ولكل منها آلية واضحة للتعامل.

وتأتي "وطن بلا مخالف" بعد عدة حملات مماثلة اتخذت سابقاً، كانت الأولى في العام 1997، إذ تمكنت في تلك الفترة من معالجة أوضاع أكثر 4.5 مليون وافد، تلتها حملة ثانية طبقت في 2013، إذ تعقبت الجهات الأمنية المخالفين في كافة أرجاء المملكة بعد أن ارتفع معدل الجريمة وكثر التسيب في الساحات والطرقات، وقد نتج عن هذه الحملة ترحيل أكثر من نصف مليون مخالف.

كما طبقت المملكة حملة استثنائية في 2015، قامت خلالها بتصحيح أوضاع اليمنيين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، إذ تم تصحيح أوضاع 463.562 يمنياً.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي.