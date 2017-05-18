أرامكو توقع صفقات مع شركات أمريكية أثناء زيارة ترامب

قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية ستوقع صفقات مع 12 شركة أمريكية يوم السبت أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية.

وأوضحت المصادر أن الصفقات المزمعة مع شركات أمريكية كبرى مثل شلمبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز ووذرفورد لخدمات حقول النفط تأتي في إطار سعي شركة النفط العملاقة لتطوير التصنيع المحلي، وفقا لرويترز.

وأضافوا أن أرامكو ستوقع أيضا صفقات مع جنرال إلكتريك ومع شركات الحفر ناشونال أويلويل فاركو ونابورز اندستريز وروان وغيرها.

كانت أرامكو قالت عندما أطلقت برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في 2015 إنها تستهدف مضاعفة نسبة سلع وخدمات الطاقة المنتجة محليا إلى 70 بالمئة بحلول 2021.

عملت الشركات الأمريكية تقليديا مع أرامكو في مشاريع ضخمة حيث تولت تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع للمحافظة على طاقة إنتاج النفط في قطاع المنبع والحفر وبناء مصافي التكرير.

وقال أحد المصادر "هذه الشراكات (الجديدة) ستعزز الاستثمار الثنائي باتجاه التوطين."

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي وقعت أرامكو اتفاقات مع شركتي الحفر روان ونابورز لإقامة مشاريع مشتركة في إطار برنامج اكتفاء.

وسيساعد اكتفاء على توفير 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين. وهو جزء رئيسي من خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية "رؤية 2030" التي تضطلع أرامكو بدور كبير فيها على صعيد تطوير المشاريع الصناعية مع محاولة السعودية تنويع موارد اقتصادها المعتمد على صادرات النفط.

وقالت المصادر إن كيه.بي.آر وجاكوبز إنجنيرينج ومكديرموت وهانيويل، وجميعها شركات هندسية، ستوقع مذكرات تفاهم هي الأخرى مع أرامكو.

وتستضيف الرياض منتدى سعوديا أمريكيا للرؤساء التنفيذيين يوم السبت حيث من المنتظر توقيع العديد من الصفقات في قطاعات الدفاع والكهرباء والنفط والغاز والصناعة والكيماويات. وستُوقع أيضا تراخيص جديدة للشركات الأمريكية للعمل في المملكة.