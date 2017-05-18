فيديو: سيول عنيفة تضرب مدينة سعودية وتجرف السيارات

شهدت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية أمس الأربعاء سيولاً عنيفة نتيجة الأمطار الغزيرة وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكة الإنترنت السيول وهي تجرف سيارات.

واستنفرت الجهات الأمنية والإسعافية في الطائف بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها جميع المنطقة. وسارع مرور الطائف لإغلاق طريق الهدا، بعد هطول أمطار على مرتفعات الطريق، وتفادياً لسلامة العابرين تم إغلاقه وتم تحويل وجهة المسافرين عبر السيل - مكة المكرمة.

وشملت الأمطار وسط المحافظة كالقمرية والجيش وشبرا والبخارية وأم العراد والهدا والشفا وحارة ابن سويلم وأم السباع والعنود والحوية وأحياء الرويدف وسلطانة والفيصلية والسيل الكبير والسيل الصغير ومنطقة البهيتة. وتسببت في إرباك حركة المرور وغرق عدد من المركبات.

وحذر الدفاع المدني جميع المواطنين من الاقتراب من الأودية ومصاب الشعاب، وسط ظهور كثير من مصوري "السناب" لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، مخاطرين بأنفسهم، خصوصاً مع استمرار البرق والرعد، وهناك تخوّف من الصواعق الرعدية.

كما جرفت سيول الطائف شوارع وأحياء داخلية وسط الطائف وحولت المركبات إلى ركام، في أحياء العمق كالعقيق والقمرية وشبرا ومنطقة البلد ومعشي والعزيزية، إذ كشفت فشل مشاريع تصريف السيول.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح حجم الكارثة وسط تفاعل ونزول آليات الأمانة لنزح المياه وتصريفها. كما تم إغلاق نفق وجسر الأمير منصور أحد آخر المشاريع إذ تم افتتاحه العام الماضي.