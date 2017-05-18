السعودية: ميزانية 2018 توسعية ولكن ليس بشكل كبير

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال وزير المالية السعودي إن ميزانية المملكة للعام 2018 ستكون توسعية ولكن ليست بشكل كبير تماشياً مع خطط تحقيق التوازن المالي بحلول 2020.

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" أمس الأربعاء، قال محمد الجدعان إن التوسع سيأتي من الكفاءة، حيث سيتم الحد من المصروفات غير الضرورية والاستفادة منها في استثمارات أكثر إنتاجية.

وأضاف "الجدعان" أن الحكومة السعودية بدأت في إعداد ميزانية 2018 في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أن مشروع ميزانية 2018 سيكون جاهزا خلال شهرين.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت يوم الخميس الماضي ولأول مرة عن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، وأظهرت البيانات تراجع العجز خلال الربع الأول 2017 بـ 71 بالمئة مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام السابق.

وتتوقع السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ 2014- عجزاً بالموازنة قيمته 198 مليار ريال هذا العام انخفاضاً من 297 مليار ريال في 2016.