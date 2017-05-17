السعودية تدشن شركة للصناعات العسكرية

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء عن تدشين شركة للصناعات العسكرية بهدف توفير ما يصل إلى 50 ألف وظيفة بحلول 2030.

وقالت الإخبارية في نبأ عاجل "بحلول 2030 من المتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)".

ونقلت القناة التلفزيونية عن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي قوله "شركة الصناعات العسكرية ستركز على الصواريخ والأسلحة والأنظمة الجوية".

وأضاف "نسعى لتوطين 50 بالمئة من الإنفاق الحكومي العسكري بحلول 2030". وذكر أن شركة الصناعات العسكرية ستسهم في جلب استثمارات أجنبية للمملكة وستدخل في مشروعات مشتركة مع كبرى شركات التصنيع العسكري