افتتاح منشأة تشغيلية لـ "لوفتهانزا تكنيك" في دبي الجنوب

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات منشأة تشغيلية لـ "لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط " الشركة الرائدة في مجال التصنيع والمزود المستقل للخدمات الفنية المتخصصة لصناعة الطيران في العالم.

وذلك بمنطقة الطيران بـ "دبي الجنوب" ضمن المرحلة الأولى من منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

حضر الافتتاح غونتر راور القنصل العام لألمانيا في دبي وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب وزياد الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط وأحمد الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة لدبي الجنوب وعدد من المديرين.

وأعرب خليفة الزفين عن ترحيبه بشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط كأول شركة تبدأ عملياتها ضمن المرحلة الأولى من منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران في منطقة الطيران بدبي الجنوب، مشيرا إلى أنها تعد من كبريات الشركات عالميا وتعد إضافة لمنطقة الطيران بدبي الجنوب.

من جهته أعرب زياد الحازمي عن فخره بكون الشركة أول منشأة تشغل عملياتها في منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران في دبي الجنوب، موضحا أن الافتتاح الرسمي للموقع الجديد يعد خطوة هامة نحو استراتيجية توسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

وأشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت اهتماما لافتا من مختلف المشغلين في منطقة الشرق الأوسط بالموقع الجديد ما يعكس مدى نجاح اختيار إطلاق العمليات من دبي الجنوب كموقع استراتيجي هام لمشغلي قطاع الطيران عالميا.

وتشمل قائمة خدمات لوفتهانزا تكنيك خدمة دعم الطائرات على الأرض /AOG/ ومعدات الهبوط وخدمات المحرك ودعم المعدات.

وستعمل على استقطاب المزيد من العملاء من شركات الطيران العالمية وإصلاح المعدات وخدمات غسيل المحرك.