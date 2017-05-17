Arabian business
سياسة واقتصاد

افتتاح منشأة تشغيلية لـ "لوفتهانزا تكنيك" في دبي الجنوب

أريبيان بزنس
الأربعاء، 17 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
افتتاح منشأة تشغيلية لـ "لوفتهانزا تكنيك" في دبي الجنوب
أحمد بن سعيد يفتتح منشأة تشغيلية لـ "لوفتهانزا تكنيك"

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات منشأة تشغيلية لـ "لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط " الشركة الرائدة في مجال التصنيع والمزود المستقل للخدمات الفنية المتخصصة لصناعة الطيران في العالم.

وذلك بمنطقة الطيران بـ "دبي الجنوب" ضمن المرحلة الأولى من منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

حضر الافتتاح غونتر راور القنصل العام لألمانيا في دبي وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب وزياد الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط وأحمد الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة لدبي الجنوب وعدد من المديرين.

وأعرب خليفة الزفين عن ترحيبه بشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط كأول شركة تبدأ عملياتها ضمن المرحلة الأولى من منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران في منطقة الطيران بدبي الجنوب، مشيرا إلى أنها تعد من كبريات الشركات عالميا وتعد إضافة لمنطقة الطيران بدبي الجنوب.

من جهته أعرب زياد الحازمي عن فخره بكون الشركة أول منشأة تشغل عملياتها في منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران في دبي الجنوب، موضحا أن الافتتاح الرسمي للموقع الجديد يعد خطوة هامة نحو استراتيجية توسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

وأشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت اهتماما لافتا من مختلف المشغلين في منطقة الشرق الأوسط بالموقع الجديد ما يعكس مدى نجاح اختيار إطلاق العمليات من دبي الجنوب كموقع استراتيجي هام لمشغلي قطاع الطيران عالميا.

وتشمل قائمة خدمات لوفتهانزا تكنيك خدمة دعم الطائرات على الأرض /AOG/ ومعدات الهبوط وخدمات المحرك ودعم المعدات.

وستعمل على استقطاب المزيد من العملاء من شركات الطيران العالمية وإصلاح المعدات وخدمات غسيل المحرك.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

افتتاح مصنع "نستلة المها" في دبي الجنوب بقيمة 530 مليون درهم

افتتاح أكبر منشأة لوجستية عالميا لشركة "بانالبينا" في دبي الجنوب

"دبي الجنوب"و "إسلامية دبي" توقعان مذكرة تفاهم لإقامة مشروع "مدينة ناشئة"

دبي الجنوب توقع مذكرة تفاهم مع ديار للتطوير لإنشاء مشروع عقاري جديد

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

المغربية نوال الصوفي تفوز بجائزة صانع الأمل العربي

الرياض تطرح مسودة تنظيم العمل المرن.. لتوظيف السعوديين بالساعة

خصخصة القرن السعودية تجذب البنوك وشركات الاستثمار المباشر الأجنبية

أرامكو توقع صفقات مع شركات أمريكية أثناء زيارة ترامب

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مطعم إماراتي يقدم لحوم حمار الوحش والنعام والجاموس الإفريقي

مرور دبي تسجل 9130 مخالفة تجاوز للإشارة الحمراء خلال 4 أشهر

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »