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سياسة واقتصاد

ازدهار سوق العمل الألماني بنشاط ومستويات لم يشهدها منذ العام 1990

أريبيان بزنس
الأربعاء، 17 مايو 2017
ازدهار سوق العمل الألماني بنشاط ومستويات لم يشهدها منذ العام 1990

ازدهر سوق العمل الألماني بنشاط ومستويات لم يشهدها منذ العام 1990، و أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الثلاثاء أن عدد العاملين في ألمانيا ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2016 بمقدار 638 ألف عامل ليصل إلى 7ر43 مليون عامل.

 

وتمثل هذه الزيادة نسبة 5ر1% وتعتبر أعلى ارتفاع يتم تسجيله خلال أول ربع من العام منذ بداية الإحصاء عقب توحيد شطري البلاد عام .1991 ومقارنة بالربع الأخير لعام 2016 انخفض عدد العاملين في ألمانيا بنسبة 8ر0%، إلا أن التراجع في مستهل العام أمر معتاد لأسباب موسمية، حيث تنخفض الأعمال في قطاع البناء ووظائف خارجية أخرى في فصل الشتاء.

 

وباستثناء هذا العامل، فإن العمالة في ألمانيا سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر0% خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالربع الأخير من عام .2016 كما ارتفع متوسط عدد ساعات العمل في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7ر1% إلى 351 ساعة لكل موظف. وبحساب عدد كافة الموظفين فإن عدد ساعات العمل ارتفع بنسبة 2ر3% لتصل إلى 3ؤ15 مليار ساعة في الربع الأول من العام الجاري، وهي أعلى زيادة تسجلها ألمانيا في عدد ساعات العمل منذ الربع الثالث من عام 1990.

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