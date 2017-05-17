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سياسة واقتصاد

100 ألف ريال مكافآت لخمسة سعوديين سلموا قطعاً أثرية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 17 مايو 2017
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100 ألف ريال مكافآت لخمسة سعوديين سلموا قطعاً أثرية

قدمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية مكافآت مالية تجاوزت في مجموعها 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار) لخمسة مواطنين سلموا قطعاً أثرية وطنية أو أبلغوا عن مواقع أثرية.

 

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أمس الثلاثاء إن القطع المستعادة شملت قطعة أثرية في منطقة تبوك تعود إلى فترة الألف الرابع قبل الميلاد ومجموعة من العملات الأثرية تعود إلى فترات إسلامية مختلفة.

 

وأما عن البلاغات عن مواقع أثرية، فهي عبارة عن بلاغ عن مواقع أثرية في منطقة نجران لقنوات مائية من الصخور الطبيعية وآخر عن موقع تنتشر فيه الأدوات الحجرية تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث، وثالث عن مواقع أثرية تحوي كتابات بالخط الثمودي في منطقة عسير، إضافة إلى تلال أثرية تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، وبلاغ عن مواقع أثرية في منطقة الرياض ، وهي عبارة عن كتابات بالخط الثمودي ورسومات صخرية وأدوات حجرية تعود إلى العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي.

 

وينص نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني على منح مكافأة لمن ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام ولوائحه، ولمن قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.

 

كما ينص النظام أيضاً على منح مكافأة لمن اكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً أو غارقاً مهماً من طريق الصدفة، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر ولا تتجاوز 100 ريال ووفق عدد من المعايير، ومن أرشد أو ساعد على العثور على مواقع أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة على أن تكون المكافأة التي تمنح متناسبة مع قيمة الأثر ولا تتجاوز 100 ريال ووفق عدد من المعايير، ومن قام بأعمال تسهم على المحافظة على الآثار والتراث العمراني.

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