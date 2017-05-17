السعودية: 50 ألف ريال مكافأة لمن يبلغ عن مخالف لنظام الإقامة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - رصد الأمن العام السعودي مكافآت مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.33 ألف دولار) لمن يُبلغ عن مخالف لنظام الإقامة والعمل في المملكة.

وخلال لقاء عقد بالباحة جنوب غرب المملكة أمس الثلاثاء، قال مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي إن الحملة التي دشنها ولي العهد وزير الداخلية الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز آل سعود تحت شعار (#وطن_بلا_مخالف) بدأت تؤتي ثمارها من خلال تصحيح أوضاع كثيرين في فترة وجيزة.

وطالب "الغامدي" من الجميع بألا يتم تشغيل أو تسكين أو التواطؤ مع المخالفين، موضحاً خطورة وجودهم من الناحية الأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية على المجتمع، معتبراً "العديد من المخالفين خطراً على الجميع يجب التخلص منه بأسرع وقت ممكن".

وكان الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السعودية دشن، يوم 19 مارس/آذار الماضي، حملة (وطن بلا مخالف) التي تمنح مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود 90 يوماً لمغادرة المملكة بعد أن وافق عليها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إطار رغبته تسوية أوضاع المخالفين ومساعدة الراغبين منهم في إنهاء وضعهم وما يترتب عليه من عقوبات.

وجاءت حملة "#وطن_بلا_مخالف" لوضع حد لوجود ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين مقيم بصورة غير شرعية في السعودية، بحسب وسائل الإعلام السعودي.

وتقسم حملة "وطن بلا مخالف" لثلاثة أقسام، تشمل المتأخرين في تجديد الإقامات، ومخالفي تأشيرات الحج والعمرة وحاملي تأشيرات المرور، والمتسللين، ومن ليس لديهم أوراق ثبوتية، ولكل منها آلية واضحة للتعامل.

وتأتي "وطن بلا مخالف" بعد عدة حملات مماثلة اتخذت سابقاً، كانت الأولى في العام 1997، إذ تمكنت في تلك الفترة من معالجة أوضاع أكثر 4.5 مليون وافد، تلتها حملة ثانية طبقت في 2013، إذ تعقبت الجهات الأمنية المخالفين في كافة أرجاء المملكة بعد أن ارتفع معدل الجريمة وكثر التسيب في الساحات والطرقات، وقد نتج عن هذه الحملة ترحيل أكثر من نصف مليون مخالف.

كما طبقت المملكة حملة استثنائية في 2015، قامت خلالها بتصحيح أوضاع اليمنيين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، إذ تم تصحيح أوضاع 463.562 يمنياً.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي.