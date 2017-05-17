للشهر السادس.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت حيازة السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- من سندات الخزانة الأمريكية إلى 114.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2017 بزيادة قدرها حوالي 600 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير/شباط 2017.
وذكر تقرير لموقع "أرقام" الاقتصادي أن السعودية بذلك تواصل رفع حجم حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر السادس على التوالي، وذلك حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وتحتل بذلك المرتبة الـ12 بين كبار حاملي السندات الأمريكية.
وفيما يخص الإمارات، فقد رفعت حيازتها من السندات الأمريكية بحوالي 800 مليون دولار إلى 60.7 مليار دولار خلال مارس/آذار 2017.
وتتصدر اليابان والصين كبار حاملي السندات الأمريكية بأكثر من تريليون دولار.المزيد من أخبار السعودية
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