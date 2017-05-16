اتفاق جديد للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والإمارات

وقعت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة اتفاقا جديدا للتعاون الدفاعي قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إنه يوضح "حجم وشروط" الوجود العسكري الأمريكي داخل الإمارات.

وقال كريستوفر شيرود المتحدث باسم البنتاجون لرويترز "هذا سيتيح للجيش الأمريكي القدرة على الاستجابة بسلاسة أكبر لعدد من السيناريوهات داخل وحول الإمارات العربية المتحدة عند الضرورة".

وأوضح بيان صادر عن البنتاغون، وفق سكاي نيوز عربية: أن الاتفاق الجديد سيمكن من إقامة تعاون أوثق وأكثر مرونة ضد مجموعة من التهديدات خلال السنوات الـ 15 المقبلة".

وقال وزير الدفاع الأميركي جميس ماتيس إن "الاتفاق يمثّل فصلاً جديداً في شراكتنا"، مضيفا: "أتطلع إلى مواصلة العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم".

وناقش الجانبان الإماراتي والأميركي مجموعة من التهديدات الأمنية المشتركة، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في اليمن وليبيا، والحملة لهزيمة داعش في العراق وسوريا، كما أكّدا على القيم والمصالح المشتركة، بما في ذلك حرية الملاحة والسيادة الإقليمية لدول شبه الجزيرة العربية ومكافحة التطرف.

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