افتتاح مصنع "نستلة المها" في دبي الجنوب بقيمة 530 مليون درهم

دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات مصنع "نستله- المها" وهو المصنع الثامن عشر لشركة "نستله" الشرق الأوسط في المنطقة بحضور ماركو ستيميبري نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس مناطق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نستله.

وقال سموه "يوفر مشروع "دبي الجنوب" مزايا استراتيجية تجعل منه وجهة مثالية وجاذبة للشركات العالمية الرائدة كما يشكل المشروع ركيزة محورية في رؤية دبي الرامية إلى توفير منصة شاملة تلبي احتياجات قطاع الطيران، والنقل الجوي، والخدمات اللوجستية، ومختلف النشاطات التجارية".

من جانبه أكد سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن "نستله" تعتبر من أوائل المستثمرين في "دبي الجنوب" نظراً للإمكانات الكبيرة والواعدة لهذا المشروع باعتباره منصة اقتصادية تستشرف آفاق المستقبل وقد انطلقت الشركة في خطوتها هذه مستفيدة من البنية التحتية المتينة والتسهيلات المتوفرة في المشروع والتي تعزز نمو الأعمال وتطويرها".

وبدوره أشار ماركو ستيميبري نائب الرئيس التنفيذي للشركة "يمثل افتتاح مصنع المها التزامنا للمستهلك ورغبتنا في الاستثمار وتأمين الوظائف وطموحنا لتحسين آدائنا البيئي. إن هذا الاستثمار البالغ530 مليون درهم في المصنع الثامن عشر لنستله الشرق الأوسط هو اضافة نوعية لأعمالنا في المنطقة على مدى أكثر من 80 عاما، كما أنه دليل على ثقتنا التامة بالمكانة الرائدة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ديناميكي يتسم بالاستقرار والتنافسية لتأسيس الأعمال".

ويوفر المصنع الجديد فرص عمل لـ 340 موظفاً ينتمون لـ 20 جنسية، فيما تقع أعمار 60% منهم تحت سن 30 عاماً.

وتدير "نستله" حالياً مصنعين آخرين في دبي يتبع أحدهما لـ "نستله ووترز" والآخر لـ "نستله دبي الصناعية "، وتشمل منتجات هذين المصنعين كيت كات، وماكنتوش كواليتي ستريت إضافة إلى منتجات نيدو.

ونوّه إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نستله الشرق الأوسط بانّ مصنع "نستله- المها" يعد خطوة أخرى تندرج في سياق سعيهم للتأسيس لقيمة مشتركة والوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع في منطقة الشرق الأوسط.

وقد حقق المصنع الجديد نتائج فائقة من حيث السلامة بدون أي حادث خلال مرحلة الإنشاء، أما على صعيد الجودة فقد ضاهت أولى عمليات الإنتاج مع المعايير الصارمة التي تتبناها "نستله".

يشار إلى أن مصنع "نستله- المها" حاصل على "شهادة حلال" التي تمنحها "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس" ويعمل بنسبة 100% بأضواء "صمام ثنائي باعث للضوء LED" التي تمتاز باستهلاك أدنى معدلات الطاقة كما تم عزل المصنع بشكل كلي لتوفير الطاقة المستهلكة في التكييف، ويقوم أيضاً بإعادة تدوير ما نسبته 100% من المخلفات الصادرة عن المنتجات والمواد الأولية مما يجعل حجم نفاياته يصل إلى الصفر كما يقوم المصنع بتنفيذ آليات لترشيد استهلاك المياه فيما يطمح لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

كما يتضمن المصنع المعرض الدائم بحيث تعرض الشركة التزاماتها للمجتمع مثل برنامج نستله أجيال سليمة الموجود اليوم في خمسة بلدان في المنطقة حيث وصل الى أكثر من 40 الف طفل حتى الآن، بالاضافة الى مبادرة "معاً لصحة أبنائنا" التي انضم اليها أكثر من 580000 فردا من الشرق الأوسط، بهدف تنشئة أجيال أكثر صحة.

كما يتميز المعرض أيضاً بأدوات حديثة مثل iPads وOculus بحيث يتفاعل الزوار من خلال الفيديوهات 360 درجة تأخذهم برحلة الى حقول نستله حول العالم حيث تستورد المواد الخام للمنتجات فضلا عن تقديم معلومات خاصة للشباب، طلاب المدارس والجامعات للمساهمة الى تعزيز المزيد من الفرص لبدء وتطوير مسيرتهم المهنية