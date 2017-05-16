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سياسة واقتصاد

دبي تطلق مبادرة "الحماية الرقمية" لحماية مستهلكي مواقع التجارة الإلكترونية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
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دبي تطلق مبادرة "الحماية الرقمية" لحماية مستهلكي مواقع التجارة الإلكترونية

أطلقت اقتصادية دبي متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خدمة "الحماية الرقمية" لاعتماد مواقع التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها في مدينة دبي والمناطق الحرة في الإمارة لالتزامها باللوائح التجارية وقوانين حماية المستهلك المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وحلها لشكاوى المستهلك.

وسيتم عرض شعار حماية المستهلك الخاص بـاقتصادية دبي على هذه المواقع. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلكين وضمان تطبيق أفضل الممارسات في جميع التعاملات التجارية الإلكترونية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تعد هذه المبادرة هي الأحدث ضمن سلسلة الخدمات التي يعتمدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لتعزيز الالتزام باللوائح التجارية وقوانين حماية المستهلك في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المراعية لمصلحة المستهلك في أوساط المؤسسات التجارية، في العالمين الافتراضي والفعلي على حد سواء.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "ستعزز هذه المبادرة ثقة المستهلك وتشجع التعاملات الإلكترونية، ولا سيما في سياق تحقيق أهداف رؤية دبي في أن تصبح واحدة من أذكى المدن وأكثرها سعادة في العالم. وسنقوم باعتماد مواقع التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع سياسات حماية المستهلك لدينا، وتدريب موظفي هذه المواقع على الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبغض النظر عما إذا كانت المواقع الإلكترونية المعتمدة مسجلة ضمن المدينة أو في المناطق الحرة، فإنها ستقوم بعرض شعار حماية المستهلك الخاص بـاقتصادية دبي وستتعاون معنا لحل شكاوى المستهلكين".

وأضاف لوتاه: "في ظل الزيادة المستمرة للتعاملات الإلكترونية في دبي، فإن ضمان الشفافية والمساءلة في التجارة الإلكترونية ضرورة حتمية للحفاظ على سمعة المدينة كمركز تجاري تنافسي. وتقود دولة الإمارات العربية المتحدة مسرة التحول إلى التجارة الإلكترونية في المنطقة. وترجح الأبحاث أن تصل القيمة الإجمالية للتجارة الإلكترونية في الدولة إلى 36.7 مليار درهم إماراتي (أي 10 مليارات دولار) بحلول عام 2018".

واختتم لوتاه: "تستهدف خدمة "الحماية الرقمية" شركات التجارة الإلكترونية وليس الأفراد. وقد أبدى العديد من مؤسسات التجارة الإلكترونية اهتماماً ملحوظاً بالحصول على الخدمة. ويمكن لشركات التجارة الإلكترونية الراغبة في الحصول على هذه الخدمة الاتصال بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حيث سيقوم المسؤولون بزيارة الشركات وتدريب الموظفين على آليات حل الشكاوى الخاصة بالمستهلكين. وسيتم توفير جميع الخدمات المتعلقة باعتماد مواقع التجارة الإلكترونية مجاناً".

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