Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية تتيح للسوريين إصدار إشعار العمل المؤقت وتجديده عبر "أجير"

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تتيح للسوريين إصدار إشعار العمل المؤقت وتجديده عبر "أجير"

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسوريين إصدار إشعار عمل مؤقت أو تجديد الإشعار لمَن سبق لهم الحصول عليه، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة "أجير".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: "إن إشعار العمل المؤقت يُعد وثيقة قانونية، توثق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة، ويصدره صاحب العمل"، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة المستمرة بمواصلة تقديم الدعم تقديرًا لظروفهم.

ووفق لموقع صحيفة عاجل الإلكترونية، أوضح أبا الخيل أن هذه الخدمة متاحة عبر "أجير الزائرين" للأشقاء السوريين، وتقتصر الاستفادة منها على المنشآت، مضيفًا أنه يُشترط أن تكون المنشأة مسجلةً في قاعدة بيانات الوزارة، وأن يكون حسابها نشطًا، وأن تقع في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وألا يتسبب توظيف الزائر في نزول نطاق المنشأة.

وبيّن أبا الخيل، أنه سيتم احتساب الزائر الصادر له إشعار عمل مؤقت في برنامج نطاقات، والخصم من نسبة توطين المنشأة خلال مدة سريان الإشعار، كما يجب على المنشأة تسجيل الزائر المتعاقد معه في التأمينات الاجتماعية، فرع "الأخطار المهنية".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الخدمة متاحة للزائرين السوريين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 60 عامًا، ويشترط أن يحمل الزائر تأشيرة صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات.

ودعا أبا الخيل، أصحاب المنشآت والأشقاء السوريين إلى الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة "أجير"، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع، للاستفادة من الخدمة، وفي حال وجود أي استفسارات الاتصال على هاتف خدمة العملاء في بوابة "أجير" 920002866، أو هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم 19911.

يُشار إلى أن بوابة "أجير" الإلكترونية تعمل على مساعدة المنشآت في مواجهة أيّ نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وتنظيم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية تفتح باب العمل أمام السوريين

العمل السعودية تمنح الزائرين السوريين تصاريح عمل اعتباراً من الغد

منح آلاف السوريين القادمين إلى السعودية بتأشيرة "زيارة" تصاريح عمل مؤقتة.. قريباً

السعودية تنفي رفض تأشيرة المقيمين السوريين في الكويت

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

عبر خدمة "التبليغ عن الجريمة".. شرطة دبي تتلقى 960 بلاغا خلال الربع الأول 2017

100 ألف ريال مكافآت لخمسة سعوديين سلموا قطعاً أثرية

السعودية: 50 ألف ريال مكافأة لمن يبلغ عن مخالف لنظام الإقامة

للشهر السادس.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

عمال سعودي أوجيه بقصر سعودي بالمغرب يحتجون من جديد

شركة تركية تجري محادثات مع بنوك لتمويل تطوير 3 مطارات سعودية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »