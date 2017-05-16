السعودية تتيح للسوريين إصدار إشعار العمل المؤقت وتجديده عبر "أجير"

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسوريين إصدار إشعار عمل مؤقت أو تجديد الإشعار لمَن سبق لهم الحصول عليه، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة "أجير".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: "إن إشعار العمل المؤقت يُعد وثيقة قانونية، توثق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة، ويصدره صاحب العمل"، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة المستمرة بمواصلة تقديم الدعم تقديرًا لظروفهم.

ووفق لموقع صحيفة عاجل الإلكترونية، أوضح أبا الخيل أن هذه الخدمة متاحة عبر "أجير الزائرين" للأشقاء السوريين، وتقتصر الاستفادة منها على المنشآت، مضيفًا أنه يُشترط أن تكون المنشأة مسجلةً في قاعدة بيانات الوزارة، وأن يكون حسابها نشطًا، وأن تقع في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وألا يتسبب توظيف الزائر في نزول نطاق المنشأة.

وبيّن أبا الخيل، أنه سيتم احتساب الزائر الصادر له إشعار عمل مؤقت في برنامج نطاقات، والخصم من نسبة توطين المنشأة خلال مدة سريان الإشعار، كما يجب على المنشأة تسجيل الزائر المتعاقد معه في التأمينات الاجتماعية، فرع "الأخطار المهنية".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الخدمة متاحة للزائرين السوريين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 60 عامًا، ويشترط أن يحمل الزائر تأشيرة صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات.

ودعا أبا الخيل، أصحاب المنشآت والأشقاء السوريين إلى الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة "أجير"، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع، للاستفادة من الخدمة، وفي حال وجود أي استفسارات الاتصال على هاتف خدمة العملاء في بوابة "أجير" 920002866، أو هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم 19911.

يُشار إلى أن بوابة "أجير" الإلكترونية تعمل على مساعدة المنشآت في مواجهة أيّ نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وتنظيم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي.