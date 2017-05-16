"شيف الشرق الأوسط" تستثمر 75 مليون درهم في مركز توزيع جديد بمجمع دبي للاستثمار

افتتحت شركة "شيف الشرق الأوسط" ـ المورد الإقليمي لأفضل الأغذية جودة إلى القطاع الفندقي وقطاعي المطاعم وشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ـ اليوم مركزا جديدا للتوزيع العالمي على مساحة /10/ آلاف متر مربع في مجمع دبي للاستثمار بكلفة /75/ مليون درهم.

وحضر افتتاح المركز الجديد عمر المسمار مدير عام مجمع دبي للاستثمار وستيف بايل الرئيس التنفيذي لشركة "شيف الشرق الأوسط" التي تتخذ دبي مقرا رئيسا لها.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يعد مركز التوزيع ـ المصمم بأحدث المعايير للأعمال اللوجستية في قطاع الأغذية ـ الأول من نوعه في القطاع في المنطقة حيث يضم أحدث المرافق والتقنيات وأكثرها تطورا في القطاع كما تضم المنشأة مركزا لوجستيا متكاملا عالي التقنية ما يسمح لـ "شيف الشرق الأوسط" بتقديم حلول فعالة من الطرف إلى الطرف لسلاسل التوريد المبردة.

وتبلغ مساحة مركز التوزيع الحالي ثلاثة أمثال المركز السابق حيث يشتمل على مساحات تخزين مشيدة على أكثر من سبعة آلاف متر مربع ويمكن التحكم بدرجات الحرارة داخلها لتخزين الأغذية المبردة والمجمدة وتلك التي لا تحتاج لبرادات إذ تستوعب مساحات التخزين ما يصل إلى ثمانية آلاف منصة متنقلة للأغذية المبردة والمجمدة والأغذية التي لا تحتاج إلى برادات والمنتجات الأخرى المرتبطة بقطاع الأغذية.

وتوفر "شيف الشرق الأوسط" أكثر من أربعة آلاف نوع من منتجات الأغذية العالمية الممتازة مع مجموعة من المكونات ذات الجودة العالية لقاعدة عملائها في قطاع الأطعمة الإقليمي الذي يتنامى عددها سريعا وتشغل الشركة أسطولا مكونا من /50/ مركبة توزيع مبردة ذات درجات حرارة متنوعة.

وقال المسمار في تصريح صحافي له اليوم إن الاستثمار الضخم الذي أجرته "شيف الشرق الأوسط" في هذه المنشأة الحديثة والمتطورة مثال ممتاز على قيام إحدى أرفع الشركات سمعة في المنطقة بالاستثمار في مجمع دبي للاستثمار مما يؤكد مكانة المجمع كأحد أهم مجمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها جذبا للشركات.

وأضاف أن مركز التوزيع الجديد لشركة "شيف الشرق الأوسط" مثال رائع على المنشآت والخدمات العالمية المستوى التي تقدمها دبي كما يرتقي بمستوى المعايير في القطاع اللجوستي في مجال الأغذية في المنطقة كما سيسهم المركز في إعادة تعريف خدمات توزيع الأغذية في المنطقة معتمدا على منصة عالمية المستوى وفريق مكرس يعمل في مجمع دبي للاستثمار.

وذكر بايل أن هذه المنشأة غير المسبوقة صممها متخصصون في مجال خدمات توزيع الأغذية وهي تضم تصاميم وتقنيات ستمكننا من توفير خدمات ممتازة وتجربة عملاء أفضل في عموم شبكتنا كما ستعزز المنشأة كفاءتنا التشغيلية وتمكننا من تقديم أفضل المكونات وأعلاها جودة التي يتوقعها عملاؤنا المميزون.

وأكد أن مجمع دبي للاستثمار يتمتع ببنى تحتية تعد أكثر تطورا في العالم إضافة إلى مرافق ممتازة مصممة لتتلاءم مع متطلبات الشركات الحديثة.

ويستفيد مجمع دبي للاستثمار ـ الذي يحتل موقعا استراتيجيا بين أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية ـ من شبكات طرق رائعة تتيح الوصول إلى بوابات النقل الإقليمية والعالمية بما في ذلك ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم وموقع "إكسبو 2020" ومشاريع استراتيجية أخرى مما يسمح للشركات بالوصول سريعا إلى أهم الأسواق الأمر الذي يجعل المجمع الموقع المثالي للشركات ذات التواجد الإقليمي مثل "شيف الشرق الأوسط".

ويعتمد مركز "شيف الشرق الأوسط" الجديد أحدث التقنيات وأكثرها تطورا في مجال نظم إدارة المخازن والأساطيل إضافة إلى تقنية الاختيار بالصوت ونظام تحديد المواقع للأساطيل ومركزا للابتكار في الطهي عالمي المستوى.

ويضم مركز الابتكار مطبخا لتطوير الأطعمة ذا تصميم مفتوح ومجهز بمعدات وأجهزة مناسبة لتصميم وتقديم مفاهيم جديدة في مجال الأطعمة تحت إشراف طاه متخصص حاصل على عدة جوائز عالمية.