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سياسة واقتصاد

السعودية: مستشفيات خاصة تفرض رسوماً على مواقف السيارات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
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السعودية: مستشفيات خاصة تفرض رسوماً على مواقف السيارات

قالت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء إن بعض المستشفيات -غير تابعة لوزارة الصحة- في العاصمة الرياض تعمل على تجهيز خدمات متطورة لتنظيم مواقف السيارات في مبانيها بمقابل مادي.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان نفيه أن تكون مستشفيات وزارة الصحة ضمن هذه المستشفيات، مؤكداً أن الوزارة توفر مواقف السيارات في مستشفياتها مجاناً دون فرض أي رسوم مالية على وقوف المركبات.

 

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن المستشفيات المشار إليها بفرض الرسوم على مواقفها، اتخذت هذا الإجراء لتنظيم مواقفها وللحد من العشوائية والوقوف الخاطئ أو الطويل الذي يقلل من فرص المرضى والمراجعين الآخرين.

 

ومن المنتظر أن تبدأ بعض المستشفيات بفرض رسوم رمزية على مواقف السيارات، كمستشفى قوى الأمن والمستشفى العسكري خلال العام الجاري، إضافة إلى المستشفيات المستقلة الأخرى التي لا تتبع وزارة الصحة بشكل مباشر.

 

وأوضحت المصادر أن رسوم الساعة الأولى في بعض المستشفيات ستكون ريالين، بينما الساعات التالية ستكون الساعة بريال واحد، فيما تفرض بعض المستشفيات رسوماً ثابتة قدرها ريالان للساعة الواحدة.

 

 

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