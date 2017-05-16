تصنيع مروحيات بلاك هوك في السعودية.. قريباً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطيران المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية- عن صنع مروحيات بلاك هوك في المملكة قريباً.

ونقلت تقارير محلية عن اللواء المتقاعد المهندس علي محمد الغامدي تأكيده في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر أنه "‏تمت زيارة مصنع طائرة بلاك هوك في بولندا من قبل مدير وأعضاء الصندوق الصناعي وشركة تقنية لإنشاء مصنع مشابه بالمملكة".

وكانت شركة سيكورسكي التابعة لشركة لوكهيد مارتن وقعت في فبراير/شباط 2016 اتفاق مع شركة تقنية للطيران يهدف إلى استكشاف فرص إنتاج الطائرات المروحية في السعودية، ويضع الاتفاق أطر الاستثمار والتقنية والمهارات المطلوبة لتأسيس وظائف إنتاجية للمواطنين السعوديين، وتؤدي إلى المساهمة المباشرة في تجميع طائرات بلاك هوك S-70 Black Hawk من سيكورسكي داخل المملكة.

وقال "الغامدي" حين التوقيع على الاتفاق إن الاتفاق "يمنح شركة تقنية للطيران الأساسات اللازمة لإطلاق عمليات تجميع الطائرات المروحية في السعودية، كما أنها تساعد في تطوير الكفاءات والقدرات المحلية".

وتدخل لوكهيد مارتن في شراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومع جامعة الفيصل في الرياض وتسهم في إعداد الجيل القادم من الشبان الموهوبين المهنيين.

وتعمل كل من وزارة الدفاع السعودية ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية على تشغيل أسطول من مروحيات بلاك هوك. وتقوم وزارة الداخلية أيضاً باستخدام مروحيات النقل التجارية الثقيلة طراز S-92 من سيكورسكي. وتعمل سيكورسكي بموجب عقد لتسليم مروحيات من طراز SEAHAWK إلى وزارة الدفاع السعودية من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية التابع لحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وشركة سيكورسكي هي إحدى شركات لوكهيد مارتن ومقرها مدينة سترافورد بولاية كونيتيكت، وتعمل في مجال تصميم وتصنيع وصيانة الطائرات.

ومقر شركة لوكهيد مارتن مدينة بيثيزدا بولاية ميريلاند، وهي شركة عالمية في مجال الأمن والفضاء.