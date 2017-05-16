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سياسة واقتصاد

أول عرض لطائرة يوروفايتر مقاتلة تمتلكها سلطنة عُمان

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
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أول عرض لطائرة يوروفايتر مقاتلة تمتلكها سلطنة عُمان

تم عرض أول طائرة من طراز يوروفايتر تايفون وطائرة التدريب المتقدمة هوك لسلاح الجو السلطاني العماني رسمياً في حفل أقيم في قطاع المعلومات والمعدات الجوية العسكرية التابع لشركة بي أيه إي سيستمز في المملكة المتحدة.
وقد شهد الحدث حضور أكثر من 100 من كبار الشخصيات في موقع شركة بي أيه إي سيستمز في وارتون، لانكشاير، بحضور معالي بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، واللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني. وفي أعقاب هذا الحفل، قام سلاح الجو السلطاني العماني بطلعة طيران لطائرة يوروفايتر تايفون.
وقال كريس بوردمان، العضو المنتدب، لقطاع سلاح الجو والمعلومات في بي أيه إي سيستمز: "يشرفنا ويسعدنا الاحتفال بإنجاز وعرض أول طائرة يوروفايتر تايفون وطائرة هوك بحضور معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، واللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني. وتفخر بي أيه إي سيستمز بتاريخها الطويل من التعاون والعمل المثمر مع سلطنة عمان، والعلاقة المتينة التي تم بناؤها على مدى أكثر من نصف قرن. ويمثل حدث هذا اليوم دفعة إضافية لتوطيد تلك العلاقة الخاصة.
"نحن نعتقد أنه بأمتلاك سلطنة عمان لطائرات يوروفايتر تايفون وهوك، أضافت لترسانتها العسكرية واحدة من أكثر الطائرات القتالية وطائرات التدريب تقدماً على مستوى العالم. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل من خلال الشراكة الوثيقة مع وزارة الدفاع في سلطنة عمان مع بدء تسليم أول طائرة."
وقد أعلنت سلطنة عمان قرارها بشراء 12 طائرة يوروفايتر تايفون وثمانية طائرات هوك في ديسمبر 2012. ومن المقرر أن تبدأ عملية تسليم الطائرة الأولى في وقت لاحق من هذا العام.
وتعد يوروفايتر تايفون واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة متعددة الأدوار تقدماً والمتوفرة حالياً في السوق العالمية، والتي يمكن نشرها ضمن مجموعة واسعة ومتكاملة من العمليات الجوية بما في ذلك طلعات المراقبة الجوية الاعتيادية، وطلعات دعم عمليات السلام وعمليات القتال عالية الكثافة.
وقد تم طلب شراء مقاتلات يوروفايتر تايفون من قبل ثماني دول وهي المملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والنمسا، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت. وقد أصبحت عمان سابع دولة في العالم، والثانية في الشرق الأوسط، التي تختار يوروفايتر تايفون لتضمها لسلاحها الجوي.

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