وزارة العمل تعتزم إطلاق نظام "العمل المرن" لتوظيف السعوديين بالساعة

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة تتجه إلى إطلاق نظام جديد تحت مسمى "العمل المرن".



وأوضحت صحيفة "المدينة" اليومية أنه بموجب النظام الجديد يكون الأجر على أساس الساعة وتكون أجور العاملين مرة كل أسبوع دون إلزام صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر.



وبينت أن النظام يشمل التسجيل في التأمينات الاجتماعية وتوفير التأمين الصحي وتعويض مكافأة نهاية الخدمة ولا ينطبق عليه نظام خارج الدوام.



وأضافت أن "العمل المرن" سيسهم في زيادة توظيف السعوديين في مختلف المجالات، وأن البعض يحتاج إلى وقت إضافي للعمل دون الحاجة إلى عقد مستمر.

