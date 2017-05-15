ترامب يستقبل محمد بن زايد في البيت الأبيض

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل قليل إلى البيت الأبيض وكان في استقباله فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حيث رحب فخامته بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق الى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يبحث اللقاء بين ترامب والشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، ومجمل الأوضاع الدولية والإقليمية، وفق سكاي نيوز عربية.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أكد، في وقت سابق، أن ترامب يعتبر اللقاء فرصة لتعزيز التعاون مع شريك أساسي في الشرق الأوسط.