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سياسة واقتصاد

تحالف كوري سعودي لإنشاء مدينة جديدة بكلفة 75 مليار

أريبيان بزنس
الاثنين، 15 مايو 2017
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تحالف كوري سعودي لإنشاء مدينة جديدة بكلفة 75 مليار

قالت شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية اليوم الإثنين إنها أعلنت من دبي، يوم الجمعة الماضي، عن الخطة الرئيسية لمشروع إنشاء مدينة جديدة سعودية بكلفة تقدر بحوالي 75 مليار ريال.

 

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن مشروع إنشاء المدينة الجديدة الذي تقوده الحكومة السعودية مع التحالف المكون من الشركتين الكوريتين وهما دايو للهندسة والإنشاءات وهانوا للهندسة والإنشاءات وشركة عبر المملكة السعودية (سبك)، يهدف إلى إنشاء المدينة الجديدة "ضاحية الفرسان" التي تبلغ مساحتها 40 كيلومتراً مربعاً، في منطقة تبعد 12 كيلومتراً شرقي مطار الرياض.

 

وكان التحالف قد وقع مع وزارة الإسكان السعودية على مذكرة تفاهم لهذا المشروع في شهر مارس/آذار الماضي.

 

وقالت دايو إن قيمة المشروع تقدر بحوالي 20 مليار دولار (حوالي 75 مليار ريال)، وفي حال فاز التحالف بالعقد النهائي لهذا المشروع، ستصبح هذه القيمة أكبر قيمة لمشروع فازت به شركات كورية جنوبية.

 

وشارك في حفل الإعلان عن الخطة الرئيسية، مسؤولو وزارة الإسكان السعودية على رأسهم وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، والسفير الكوري الجنوبي لدى السعودية كوون بيونغ أو، ورئيس شركة دايو للهندسة والإنشاءات بارك تشانغ مين، ورئيس شركة هانوا للهندسة والإنشاءات تشوي كوانغ هو، ورئيس مجلس إدارة شركة عبر المملكة السعودية سليمان بن سليم الحربي.

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