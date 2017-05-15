السجن 10 سنوات لإماراتية مدانة بدعم الإرهاب

قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار فلاح الهاجري برفض الطعن المقدم منْ ع.ع.م.ع (إماراتية الجنسية -39 عاما) وتأييد الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة 10سنوات بعد إدانتها بدعم الإرهاب ومصادرة المضبوطات مع إلزامها بالمصاريف.

ووفق صحيفة الإتحاد، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أصدرت في 15 فبراير الماضي حكمها بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ع.ع.م.ع بعد إدانتها بدعم الإرهاب ومصادرة أجهزة الاتصال المضبوطة المستخدمة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة مع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة الخاصة بها وإلزامها بالمصروفات القضائية المقررة. وبرأت المحكمة في ذات الحكم شقيقتها أ.ع.م.ع (43 عاما) مما نسب إليها.

كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت ل ع.ع.م.ع تهم:

1- أنشأت وأدارت مواقع إلكترونية «حسابات على المواقع الإلكترونية، وهي: منتدى جماعة أنصار البريدية - منتدى الفردوس - منتدى الشورى - منتدى المختصين - منتدى الإخلاص - منتدى الحسبة - منتدى الإبداع - شبكة الفداء الإسلامية - منتديات شبكة شموخ الإسلام»، ونشرت عليها أخباراً ومعلومات لتنظيم «القاعدة» الإرهابي والأعمال التي يقوم بها للترويج والتحبيذ لتنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة» ومعلومات تسهل الاتصال بين أعضائه على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قدمت أموالاً لأشخاص إرهابيين «أعضاء بتنظيم القاعدة»، وهم: المدعو محسن الفضلي، والمدعو إبراهيم حاج عيسى، والمدعو أحمد سلمان عوض الله، والمدعو عادل الحربي، والمدعو طلال العتيبي بأن أمدتهم بالأموال المبينة بالمحضر مع علمها بحقيقتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

3- أمدت شخصين إرهابيين «أعضاء بتنظيم القاعدة» بالأدوات المبينة بالمحضر بأن أمدت أعضاء تنظيم القاعدة، وهم المدعو محسن الفضلي، والمدعو عادل الحربي بالأدوات المبينة بالمحضر مع علمها بحقيقتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

4- تعاونت مع تنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة» بأن نقلت الرسائل المشفرة عبر برنامج الإلكتروني «أسرار المجاهدين» من المدعو محسن الفضلي إلى أعضاء التنظيم لإعانة التنظيم على تحقيق أهدافه مع علمها بحقيقة وغرض التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.

5- نشرت معلومات على موقع إلكتروني «منتديات شبكة شموخ الإسلام الإلكتروني» تحمل إساءة للإمارات، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة مكانة الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما كانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت شقيقتها بأنها اشتركت بطريق المساعدة معها في ارتكاب الجرائم الإرهابية المبينة بوصف الاتهام الثاني والثالث بأن ساعدتها بإمداد أعضاء التنظيم بالأموال والأدوات المبينة بها مع علمها بحقيقتهم على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن المحكمة قد برأت ساحتها.