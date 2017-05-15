الخدمة المدنية السعودية تتبرأ من خريجي السكرتارية الطبية

أفاد تقرير اليوم الإثنين أن وزارة الخدمة المدنية السعودية تبرأت من توظيف خريجي وفنيي السكرتارية الطبية بعد أن رفض موقع "جدارة" الإلكتروني تخصصهم.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف إن الوزارة تعلن جميع ما يردها من احتياج للجهات الحكومية؛ موضحاً أنها ليس لها أي علاقة بتحديد عدد ونوعية ومقارّ ومتطلبات شَغل الوظائف الصحية.

وقال "المنيف" إن دور وزارة الخدمة يتمثل في شغل الوظائف التي ترد من الجهات الحكومية.

في حين قال عدد مِن خريجي السكرتارية الطبية للصحيفة الإلكترونية إنهم يتفاجؤون في كل مرة برفض موقع "جدارة" لتخصصهم، والاكتفاء برسالة عبر الموقع تؤكد أنه لا يوجد وظائف تناسب الدرجة العلمية لمؤهلهم؛ متسائلين "أين نذهب؟ ولماذا يتم تدريسه إذا كان مرفوضاً؟".

وطالب الخريجون وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية بمعالجة وضعهم وإدراجهم ضمن الوظائف المعلن عنها.

‏وكانت وزارة الخدمة المدنية قد فتحت، أمس الأحد، باب التقديم على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (للرجال)، والبالغ عددها 1960 وظيفة؛ حيث يستمر التقديم حتى الساعة الـ12 من منتصف ليل اليوم الاثنين؛ فيما سيبدأ التقديم (للنساء) على 2583 وظيفة صحية صباح يوم غد الثلاثاء ويستمر حتى مساء الأربعاء القادم.