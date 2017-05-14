كم حجم الاستثمارات السعودية في مصر؟

قال حسين شبكشي عضو مجلس الأعمال المصري السعودي إن حجم استثمارات المملكة -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- في أكبر دولة عربية من حيث السكان البالغة تبلغ "قرابة 60 مليار دولار (حوالي 225 مليار ريال)" وهو أكبر رقم يتم الكشف عنه.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن "شبكشي" إن "العلاقات السعودية المصرية مهما تأثرت لفترة ولأسباب مختلفة إلا أنها تظل راسخة وقوية، واليوم هناك دراية وقناعة راسخة لدى قيادة البلدين أن علاقة البلدين دخلت في حيز العلاقات المصيرية بعد أن كانت تصنف كعلاقة تاريخية وأخوية".

وأوضح أن أهم أوجه إبراز هذه المسألة ستكون في الملف الاقتصادي الذي يشمل بناء الثقة ومد الجسور في السياسات والتشريعات والفرص الاستثمارية، وهذا يفتح المجال لأن تتحول هذه العلاقة إلى علاقة تفاضلية، وأن يكون هناك أفضلية لشركات البلدين في المشروعات المطروحة، بالإضافة إلى حوافز تشجيعية للمستثمرين من البلدين الشقيقين.

وكشف أن هناك فرصاً تشجيعية جديدة ستعلن قريباً لتكريس أهمية العلاقة، ومن ضمنها المشروع العملاق جسر الملك سلمان الذي سيكون نقطة تحول في الاقتصاد الخدمي اللوجيستي بالبلدين، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء الجسر من 5 إلى 7 مليارات دولار، وتستغرق فترة 5 أعوام لتنفيذه، وتعود بـ 200 مليار دولار كحجم تجاري سنوي، والذي سيشكل زيادة لافتة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر البالغة الآن قرابة 60 مليار دولار.

وأضاف أن هناك مجالات متعددة للاستثمار في مصر يجري دراستها من قبل السعوديين للدخول فيها لتكون ركيزة متينة للمستقبل، الذي يبدو مشرقاً وواعداً في العلاقات بين البلدين دون الإصغاء إلى المهاترات المحبطة، والتي لا علاقة لها بالواقع ولا بالنوايا الحسنة لدى قيادة البلدين.