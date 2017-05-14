تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتوسعة مطارات إمارة دبي

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومؤسسة مدينة دبي للطيران عن توقيع شركة تمويل المطارات /فينكو/ على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار مع عدد من البنوك المحلية والدولية وهو التمويل الأول من نوعه لشركة "فينكو" في إطار منصة التمويل طويل الأجل المخصّصة لتطوير مطارات دبي.

وسوف يُستخدم التمويل الذي لعب بنك "إتش إس بي سي" فيه دور المستشار المالي في دعم مشاريع توسعة مطارَي "دبي الدولي" و"آل مكتوم الدولي" كما أنه يمثل المرحلة الأولى ضمن برنامج تمويلي أكبر يسعى لجعل مطار "آل مكتوم الدولي" المطار الرئيسي في دبي ليخدم نحو 146 مليون راكب بحلول العام 2025.

واشتمل التمويل على شقين تمويل تقليدي بقيمة مليار و625 مليون دولار أمريكي يمتد لسبع سنوات وآخر إسلامي بالدرهم الإماراتي بصيغة الإجارة بقيمة تعادل ملياراً و475 مليون دولار أمريكي يمتد لسبع سنوات، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وقد تمت تغطية التسهيلات بفائض كبير زاد على 50 بالمئة وهو ما يعد دليلاً على استمرار الدعم الذي تحظى به مبادرات حكومة دبي.

وبهذه المناسبة أكّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي التزام الإمارة الكامل والراسخ بتطوير مطار آل مكتوم الدولي وقطاع الطيران في دولة الإمارات ككل.

وضمّت مجموعة البنوك الموقّعة على التمويل اثني عشر مصرفاً دولياً ومحلياً لعبت دوراً في الترتيب المشترك للتمويل وإدارته هي /حسب الترتيب الهجائي/ بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك إتش إس بي سي وبنك إنتيسا سانباولو وبنك جيه بي مورغان وبنك دبي الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود وبنك الصين وبنك نور.

ويُعدُّ مطار دبي الدولي أكبر مطارات المسافرين الدوليين في العالم إذ استقبل 84.5 مليون مسافر خلال العام 2016 وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مُركَّب قدره 12.7 بالمئة منذ العام 2000 في حين من المقرر أن يُصبح "مطار آل مكتوم الدولي" المطار الرئيسي في دبي وكذلك مقراً لطيران الإمارات اعتباراً من العام 2025.