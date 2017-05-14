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سياسة واقتصاد

السعودية: بيع مركزين تجاريين في المزاد الثاني لتركة صالح الراجحي بـ385 مليون

أريبيان بزنس
الأحد، 14 مايو 2017
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السعودية: بيع مركزين تجاريين في المزاد الثاني لتركة صالح الراجحي بـ385 مليون

(أريبيان بزنس/ وكالات) - باع مجلس تصفية عقارات تركة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، أمس السبت، مركزين تجاريين للراحل في مدينة جدة بقيمة 385 مليون ريال.

 

وأوضح "المجلس" أنه تم بيع مركز "الأندلس السحيلي" بقيمة 197 مليون ريال بعد أن بدأ المزاد بقيمة 155 مليون ريال.

 

وتم بيع العقار الثاني "المركز السعودي للأعمال والأرض المجاورة" له بقيمة 188 مليون ريال، وكان المزاد قد بدأ بقيمة 184 مليون ريال.

 

ويوم السبت 6 مايو/أيار الماضي، حقق المزاد الأول للأصول العقارية لتركة صالح الراجحي نجاحاً حيث تم بيع أربعة عقارات بلغت إجمالي مساحتها 424,878 متراً مربعاً بقيمة إجمالية بلغت 644 مليون ريال.

 

وكان مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح الراجحي قد تم إنشاؤه بقرار قضائي أصدرته الدائرة القضائية المختصة بتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي بوزارة العدل السعودية، وقد تكوّن المجلس من اتحاد تحالف الصالحية وتحالف "ابن غنيم".

 

ويعد الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي -الذي توفي في العام 2011- من أثرى وأشهر أثرياء المملكة على الإطلاق ومؤسس ومالك مصرف الراجحي مع أخوانه عبد الله بن عبد العزيز الراجحي وسليمان بن عبد العزيز الراجحي محمد عبد العزيز الراجحي.

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