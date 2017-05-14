محكمة التنفيذ تبيع بالمزاد مركز تجاري شهير مملوك لرجل أعمال سعودي

حددت محكمة التنفيذ بمدينة جدة يوم الأربعاء موعداً لبيع مركز تجاري مكتبي شهير بالمزاد العلني في شمال جدة مملوك لرجل أعمال سعودي بعدما علقت لافتة كبيرة تنفيذاً لمنطوق حكمها.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن محكمة التنفيذ لم تكشف عن أسباب قرار البيع في المزاد العلني، وقدرت مصادر الصحيفة قيمة المركز -الذي يقع في مكان إستراتيجي في شارع الأمير سلطان ويتكون من مكاتب إدارية ومحلات تجارية- بعشرات ملايين الريالات.

ويعد قرار محكمة التنفيذ في جدة ثاني قرار هذا العام، إذ سبق أن أصدرت قرارها ببيع برج إداري مملوك لورثة رجل أعمال في شمال جدة، مكون من 13 طابقاً، بقيمة 300 مليون ريال (80.1 مليون دولار)، وذلك بعد صدور حكم قضائي بالبيع؛ لإعادة الحقوق لأصحابها بسلطة النظام الجبري، إثر تقدم ممثل أحد البنوك إلى محكمة التنفيذ بورقة تجارية متمثلة في سند لأمر، تتضمن أحقية البنك في مبلغ 200 مليون ريال (53.4 مليون دولار) ضد ورثة رجل أعمال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إن عدداً من محاكم التنفيذ السعودية استخدمت القوة الجبرية في استرداد مبالغ ضخمة، وقدرت حجم الاستعانة برجال الأمن بنحو 10-15 بالمئة من حجم الدعاوى التي تفصل فيها على متهربين من سداد الإيجارات، أو مماطلين في تسليم عقارات أو تسليم مقار.

ولم تذكر الصحيفة اسم رجل الأعمال صاحب المركز التجاري المكتبي الذي سيتم بيعه.