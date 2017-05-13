كندا تختار المصريين للهجرة إليها بعد 17 يوماً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت الحكومة الكندية الأسبوع الماضي عن إجراءات جديدة لقبول المصريين الراغبين في الحصول على اللجوء السياسي فيها.

ووفقاً لوسائل إعلام منها مصرية، نشر مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية على موقعه الإلكتروني خبراً مفاده أن السلطات الكندية ستدرج اسم مصر ابتداءً من يوم 1 يونيو/حزيران المقبل (أي بعد 17 يوماً) على قائمة الدول المقبول تسريع طلبات اللجوء لمواطنيها بدون جلسات استماع قضائية مثل سوريا والعراق واليمن ودول الحروب.

ويقول الخبر إنه نظراً لسوء الأوضاع الأمنية في مصر وارتفاع عدد طلبات اللجوء المقدمة منها وافقت الحكومة الكندية على اتخاذ هذا الإجراء.

ويوفر هذا الإجراء وقتاً طويلاً على الراغبين في الحصول على اللجوء في كندا.

ويتطلب اللجوء إلى كندا الدخول إلى البلاد من خلال تأشيرة سواء كانت سياحية أو للدراسة أو غيرها من التأشيرات المعتمدة.

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تعد الهجرة إلى كندا حلم يراود الكثيرين حول العالم ومنهم العرب لما فيها من إمكانيات وتيسيرات يستطيع الشخص من خلالها تحقيق أحلامه، وضمان مستقبل آمن لأولاده.

وهناك عدة أنظمة للتقدم من خلالها للهجرة إلى كندا، وأحدث وأسرع هذه الأنظمة والذي بدأ تطبيقه منذ العام 2015، هو نظام Express Entry خاص بالحكومة الفيدرالية، والغرض منه إدخال المهاجرين بسرعة إلى البلاد في خلال عدة أشهر بعدما كانت عملية الدخول تستغرق ما بين عام ونصف إلى عامين.