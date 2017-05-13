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سياسة واقتصاد

إقامة ورش عمل لمدة أسبوعين لمناقشة ميزانية السعودية 2018

أريبيان بزنس
السبت، 13 مايو 2017
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إقامة ورش عمل لمدة أسبوعين لمناقشة ميزانية السعودية 2018

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تقيم وزارة المالية السعودية يوم غدِ الأحد ورش عمل لمناقشة إعداد الميزانية العامة الدولة للعام 2018 وتستمر لمدة أسبوعين بمشاركة الوزارات والهيئات الحكومية حيث تراعي آلية إعداد الميزانية الجديدة احتياجات هذه الجهات بما يتوافق مع التوجهات والأولويات الاقتصادية للدولة.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، تأتي الورشة في إطار توجهات الوزارة نحو تحقيق الحوكمة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية للمتطلبات المالية، ورفع كفاءة إعداد مشروع الميزانية، مع اسـتحداث آليـات مطورة لإعدادها، بما في ذلك المشـروعات الرأسمالية، وآلية اعتمادهـا بما يُمكّن الوزارات والهيئات الحكومية من التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق، بما يحقق مبادراتها المرتبطة ببرنامج التواز ن المالي 2020، الذي يعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

 

كما يُسهم في تعزيز القدرة المالية والشفافية والدقة البيانات فضلاً عن تأسيس قنوات تواصل متعددة بين المالية والوزارات والهيئات الحكومية وغيرها لأجل التواصل بشأن إعداد الميزانية بشكل مستمر وفعال.

 

وستناقش الوزارة من خلال هذه الورش ميزانية 2018م وفق ثلاثة معايير جديدة هي "الالتزام ، والشفافية، والمشاركة"، وتتكون الورش من أربع جلسات رئيسة؛ تناقش الأولى رأس المال البشري، والثانية تتعلق بمناقشة النفقات التشغيلية، والثالثة تتناول النفقات الرأسمالية، أما الجلسة الرابعة فستكون مراجعة لمسودة الميزانية.

 

يذكر أن نقاشات ورش العمل تأتي كثمرة لمجهودات إعداد الميزانية، التي بدأت في فبراير/شباط 2017 وتستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

 

وكانت وزارة المالية أعلنت الخميس الماضي عن أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، وأظهرت البيانات تسجيل عجز قدره  26 مليار ريال (حوالي 7 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال (38.4 مليار دولار) والمصروفات 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار).

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