إنفستكورب "أفضل شركة للاستثمارات الخاصة" في منطقة الخليج

أعلن "إنفستكورب"، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن فوزه بجائزة "أفضل شركة للاستثمارات الخاصة" في منطقة الخليج خلال حفل جوائز بانكر الشرق الأوسط للصناعة المصرفية 2017 الذي أقيم في دبي بتاريخ 11 مايو.

وتأتي هذه الجائزة عقب فترة شهدت سلسلة من النجاحات للمصرف وعملائه، حيث تضاعفت أصوله المدارة وبلغت قيمتها نحو 22 مليار دولار كما وصلت قيمة التوزيعات الأخرى لـ “إنفستكورب” وعملائه خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 إلى إجمالي 1.1 مليار دولار أي بنمو 123% مقارنةً مع توزيعات الفترة ذاتها خلال العام السابق.

وفي هذه المناسبة، قال محمد الشروقي، الرئيس التنفيذي المشارك لدى “إنفستكورب” وفق موقع مينا هيرالد، : “تمثّل هذه الجائزة دليلاً على العمل الدؤوب والتقدم المحرز الذي حققه ’إنفستكورب’ من خلال الالتزام بأهداف استراتيجية نموّه الطموحة وقدرته على تحقيق عوائد استثمارية مجزية. وقد سجّل المصرف خطوات كبيرة في إرساء أسس المرحلة التالية من مسيرة النمو، كما سيواصل تركيزه على رؤيته بدعم عملائه من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية البديلة الممتازة ضمن مختلف المناطق وفئات الأصول”.

وعلى مدى الأشهر الـ12 الماضية، استحوذ “إنفستكورب” على حصص في 10 شركات ضمن مجموعة من القطاعات والأسواق، بما فيها شركة “أليكس بارتنرز” المتخصصة في خدمات الاستشارات المالية والتشغيلية، حيث دخل “إنفستكورب” في شراكة مع صندوقين بارزين مخصصين لمعاشات التقاعد للاستحواذ على حصّة في هذه الشركة، وهو ما يؤكد قدرة “إنفستكورب” على التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الكبرى الأخرى ضمن صفقات استثمارية مشتركة.

كما نجح “إنفستكورب” خلال العام الماضي في إدراج شركة “لازوردي للمجوهرات”، أحد استثمارات “صندوق الفرص الخليجية 1” التابع له، في “السوق المالية السعودية” (تداول)، وهو أول إدراج من نوعه في السعودية لشركة مملوكة غالبية أسهمها لشركة استثمار في الملكية الخاصة. ذلك بالإضافة إلى بيع “إنفستكورب” شركة “برو أنليميتد”، المتخصصة في برمجيات وخدمات توظيف وإدارة القوى العاملة، وهو ما حقق له ولعملائه وشركائه من المستثمرين عائداً استثمارياً بلغ نحو 474 مليون دولار خلال فترة لا تتجاوز عامين ونصف العام منذ بدء استثماره بها.

وتتمتع جوائز “بانكر الشرق الأوسط” السنوية، التي تأسست في العام 1999، بشهرة واسعة حيث أنها تكرّم أفضل المؤسسات الاستثمارية الأكثر تميّزاً في منطقة الشرق الأوسط.