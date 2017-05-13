مقتل أردني بالرصاص بعد أن طعن شرطيا إسرائيليا

القدس 13 مايو أيار (رويترز) - قالت الشرطة الإسرائيلية إن أردنيا طعن شرطيا إسرائيليا فأصابه قبل أن يطلق الشرطي عليه النار ليرديه قتيلا في البلدة القديمة بالقدس اليوم السبت.

وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة إن الشرطي كان يسير في أحد الشوارع عندما تعرض للهجوم.

وأضافت أن "الإرهابي" هرع باتجاه الشرطي "مستلا سكينا كانت بحوزته ومهاجما طاعنا الشرطي الذي تمالك نفسه رغم إصابته سريعا وعمل بمهنية ومهارة مشهرا مسدسه متمكنا من تحييد الإرهابي".

وقالت إن المهاجم الأردني البالغ من العمر 57 عاما وصل إلى إسرائيل في زيارة قبل أيام.

وقالت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف في إسرائيل إن الشرطي لم يصب بجروح خطيرة.

وشهدت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة من الهجمات المتفرقة منذ أكتوبر تشرين الأول 2015 لكن لم يشارك فيها أردنيون في العادة.

وقُتل ما لا يقل عن 244 فلسطينيا خلال موجة أعمال العنف المتفرقة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إن ما لا يقل عن 164 من الفلسطينيين قُتلوا خلال تنفيذهم لهجمات طعن أو إطلاق نار أو دهس بسيارات استهدفت إسرائيليين. وقُتل الآخرون خلال اشتباكات واحتجاجات.

وفي نفس الفترة قُتل 37 إسرائيليا وسائحان أمريكيان وطالب بريطاني. وتباطأت وتيرة الهجمات ولكنها لم تتوقف.

وتتهم إسرائيل القيادة الفلسطينية بالتحريض على العنف. وتنفي السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة، قيامها بالتحريض وتقول إن إسرائيل استخدمت في حالات كثيرة القوة المفرطة لردع مهاجمين مسلحين بأسلحة بدائية.

ووقعت إسرائيل والأردن اتفاق سلام في 1994.