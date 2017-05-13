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سياسة واقتصاد

السعودية تمنح الفرنسيين فيزا 4 سنوات

أريبيان بزنس
السبت، 13 مايو 2017
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السعودية تمنح الفرنسيين فيزا 4 سنوات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قررت المملكة العربية السعودية منح تأشيرة دخول (فيزا) للفرنسيين مدة أربع سنوات كمعاملة بالمثل باعتبار أن الحكومة الفرنسية تمنح المواطن السعودي تأشيرة لمدة أربع سنوات.

 

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن بيان صادر عن السفارة السعودية في باريس إن القرار الذي صدر عن الحكومة السعودية، يدخل حيز التنفيذ منذ صدوره.

 

وقال السفير السعودي في باريس خالد محمد العنقري في تغريدته على "تويتر" إن القرار يأتي في إطار استمرار العلاقات "الفرنكو - سعودية" لتعزيز التبادلات والشركات الموجودة بين البلدين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والثقافي والعلمي.

 

وكانت فرنسا قد ألغت في نيسان/ أبريل 2016 طلب تأشيرة شنغن من السعوديين لدخول فرنسا، وبموجبه لم يعد حملة جواز السفر السعودي بحاجة إلى استخراج فيزا شنغن قبل السفر إلى فرنسا إذا كانت مدة الزيارة تقل عن 90 يوماً.

 

أما في حالة تخطي مدة السفر إلى فرنسا 90 يوماً، فيشترط الحصول على فيزا شنغن.

 

ويسافر سنوياً إلى فرنسا أكثر من 200 ألف سعودي، وتصدر السفارة الفرنسية في الرياض نحو 80 ألف تأشيرة سنوياً.

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