السعودية: تغيير موعد صرف رواتب موظفي الدولة من الهجري إلى الشمسي يكلفها راتباً إضافياً كل 3 سنوات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت المؤسسة العامة للتقاعد التابعة لوزارة المالية السعودية إن تغيير موعد صرف رواتب موظفي الدولة من التاريخ الهجري إلى التاريخ الشمسي يكلفها راتباً إضافياً كل ثلاث سنوات.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أمس الجمعة أن تقرير للمؤسسة العامة للتقاعد أكد تأثر المعاشات بتغير موعد صرف رواتب موظفي الدولة من التاريخ الهجري إلى الهجري شمسي، وبينت أنه في حال استمرار صرف المعاشات على التاريخ الهجري ستحصل المؤسسة اشتراكات لفترة 36 شهراً في كل ثلاث سنوات بينما ستصرف معاشات لفترة 37 شهراً، وتصرف أكثر من 54 مليار ريال على 953 ألف متقاعد ومستفيد.

وكشف تقرير سنوي أخير للمؤسسة عن بعض نسب التقاعد المبكر وجاء سلم الوظائف التعليمية أعلى من بقية السلالم وبلغت 89 بالمئة، وأكدت المؤسسة أن النسبة تزداد في بعض الجهات الحكومية بسبب تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة أو التحول إلى نظام وظيفي آخر، كما هو الحال في الخطوط الجوية السعودية التي وصلت 78 بالمئة ووزارة الصحة بنسبة بلغت 44 بالمئة.

وكانت الحكومة السعودية قررت في سبتمبر/أيلول 2016 احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة بنهاية كل شهر ميلادي بدلاً من الهجري الذي كان معتمداً طيلة السنوات السابقة. والأشهر الهجرية تكون عادة أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية المعتمدة في جميع دول العالم.