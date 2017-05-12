وزير سعودي: لا أستغرب أن يكون هناك المزيد من المحاسبة للوزراء لتقصيرهم

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه لا يستغرب أن يكون هناك المزيد من المحاسبة للوزراء في حال تقصيرهم.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، أشار "الجدعان" -خلال ملتقى الفرص والشباب في رؤية 2030 والذي عقده مركز الملك سلمان للشباب يوم الأربعاء الماضي بالرياض- إلى تنامي حرص مجلس الوزراء على مكافحة الفساد، موضحاً أن كل وزير يحاول تفعيل مكافحة الفساد داخل جهازه الوزاري.

في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبريل/نيسان الماضي وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج من منصبه وأحاله للتحقيق لتقوم وسائل الإعلام المحلية من بعدها بالتركيز أكثر على قضية الفساد في السعودية.

وفي إجابته عن سؤال حول استباق فرض الرسوم بتحسين الخدمات الحكومية، قال الوزير "أنا عندي حل أفضل وهو لماذا لا نحسن الخدمات ولا نفرض رسوماً"، ولكن هذا الخيار غير ممكن وغير عادل.

وتابع أنه من غير العدل أن تقدم الدولة الإعانة للقادرين وغير القادرين فالعدل في توفير الدعم لمحتاجيه فقط.

وأضاف أن الدولة ملزمة بتوفير الخدمات الأساسية مثل الأمن، والتعليم والصحة للجميع وبشكل مجاني ولكن غير ملزمة بتوفير باقي الخدمات مجاناً للقادرين مثل الكهرباء والبنزين وغيرها من الخدمات.