Arabian business
سياسة واقتصاد

أرامكو السعودية تقترب من اختيار الشريك في مشروع مشترك

أريبيان بزنس
الجمعة، 12 مايو 2017
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أرامكو السعودية تقترب من اختيار الشريك في مشروع مشترك

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية تقترب من اختيار الشريك في مشروع مشترك تعتزم إقامته للإشراف على مشاريع البنية التحتية شبه الحكومية في السعودية.

 

وأبلغت المصادر رويترز أن من المعتقد أن جاكوبز إنجنيرينج الأمريكية هي المرشح الأوفر حظا لتصبح الشريك في المشروع المشترك الذي من المتوقع أن يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها لأن المعلومات غير علنية بعد.

 

وتشارك أرامكو، التي تستعد لطرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ الشركات، في مشاريع بشتى القطاعات وليس النفط فحسب، وستقدم الشركة الجديدة خدمات إدارة المشاريع في مجالات البنية التحتية والمشاريع غير النفطية.

 

وقال أحد المصادر إن إعلانا بشأن المشروع المشترك سيصدر في 20 مايو أيار بالتزامن مع زيارة مزمعة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية.

 

تعمل الحكومة السعودية، التي تأثرت إيراداتها سلبا بانخفاض أسعار النفط، على خفض التكاليف في مشاريع البنية التحتية الحكومية. وفي فبراير شباط عينت بكتل كورب الأمريكية لإقامة وتشغيل مكتب لإدارة المشروعات بهدف الحد من أوجه القصور في مثل تلك المشاريع.

 

وتشمل المشاريع غير النفطية لأرامكو تشييد ملعب الجوهرة لكرة القدم في جدة وإدارة مشاريع صرف مياه السيول في حدة وهي تباشر حاليا تشييد مدينة اقتصادية في جازان بجنوب السعودية

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