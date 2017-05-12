مصر تعلن نتائج مزايدة للتنقيب عن الذهب

قال وزير البترول المصري طارق الملا خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أمس الخميس إن بلاده ستعلن نتائج المزايدة الخاصة بالتنقيب عن الذهب الأسبوع القادم.

ووفقاً لوكالة رويترز، بدأت مصر في تلقي العروض في يناير/كانون الثاني الماضي لخمس امتيازات في أول مزايدة للتنقيب عن الذهب منذ العام 2009 وكان الموعد النهائي لتلقي العروض يوم 20 أبريل/نيسان الماضي.

وتأمل مصر في أن يكون إنتاج الذهب مصدراً مستقبلياً لنمو اقتصادها الذي يواجه صعوبات.

وأضاف الوزير أن العطاء كان ناجحاً وشهد عدداً كبيراً من المترشحين والمستثمرين لافتاً إلى أنه سيجري الإعلان عن العروض الجيدة التي تلقتها مصر.

وكان من المتوقع ضعف الإقبال على التقدم بعروض حيث كانت الشروط التجارية للتنقيب في مصر محل انتقاد من المستثمرين لاستخدام نموذج يعتبرونه ليس مربحاً للتنقيب.

وبشأن قانون الموارد الطبيعية، قال "الملا" إن القوانين التي تتعلق بذلك الأمر سترضي "معظم الأطراف" لكنه لم يكشف عن موعد صدور تلك القوانين.

وتعمل في مصر حالياً شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الأسترالية في منجم السكري (جنوب)، وشركة ماتزهولدنج القبرصية الرومية العاملة في منجم حمش (شرق)، وفقاً لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.