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سياسة واقتصاد

32 ألف مخالف يغادروا السعودية منذ انطلاق حملة وطن بلا مخالف

أريبيان بزنس
الجمعة، 12 مايو 2017
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32 ألف مخالف يغادروا السعودية منذ انطلاق حملة وطن بلا مخالف

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشفت وزارة الداخلية السعودية أن عدد المغادرين من المخالفين لنظامي العمل والإقامة في المملكة بلغ 32 ألف مخالف منذ انطلاق حملة #وطن_بلا_مخالف في أواخر مارس/آذار الماضي.

         

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية الحكومية، قال رئيس فريق العمل في الحملة اللواء جمعان الغامدي إنه بالإضافة إلى المغادرين بإرادتهم تم ضبط 100 ألف مخالف من قبل كافة الأجهزة التي تعمل على الحملة.

 

وكان الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السعودية دشن، يوم 19 مارس/آذار الماضي، حملة (وطن بلا مخالف) التي تمنح مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود 90 يوماً لمغادرة المملكة بعد أن وافق عليها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار رغبته تسوية أوضاع المخالفين ومساعدة الراغبين منهم في إنهاء وضعهم وما يترتب عليه من عقوبات.

 

وجاءت حملة "#وطن_بلا_مخالف" لوضع حد لوجود ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين مقيم بصورة غير شرعية في السعودية، بحسب وسائل الإعلام السعودي.

 

وتقسم حملة "وطن بلا مخالف" لثلاثة أقسام، تشمل المتأخرين في تجديد الإقامات، ومخالفي تأشيرات الحج والعمرة وحاملي تأشيرات المرور، والمتسللين، ومن ليس لديهم أوراق ثبوتية، ولكل منها آلية واضحة للتعامل.

 

وتأتي "وطن بلا مخالف" بعد عدة حملات مماثلة اتخذت سابقاً، كانت الأولى في العام 1997، إذ تمكنت في تلك الفترة من معالجة أوضاع أكثر 4.5 مليون وافد، تلتها حملة ثانية طبقت في 2013، إذ تعقبت الجهات الأمنية المخالفين في كافة أرجاء المملكة بعد أن ارتفع معدل الجريمة وكثر التسيب في الساحات والطرقات، وقد نتج عن هذه الحملة ترحيل أكثر من نصف مليون مخالف.

 

كما طبقت المملكة حملة استثنائية في 2015، قامت خلالها بتصحيح أوضاع اليمنيين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، إذ تم تصحيح أوضاع 463.562 يمنياً.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي.

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