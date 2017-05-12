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سياسة واقتصاد

مختبرات البرج السعودية تستحوذ على أنشطة لأنجلو أريبيان الإماراتية

أريبيان بزنس
الجمعة، 12 مايو 2017
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مختبرات البرج السعودية تستحوذ على أنشطة لأنجلو أريبيان الإماراتية

قالت مصادر لوكالة رويترز إن مختبرات البرج الطبية السعودية -أحد أكبر سلاسل المعامل الطبية الخاصة في منطقة الخليج- اتفقت على شراء أنشطة المعامل لأنجلو أريبيان للرعاية الصحية التي تملك الواحة كابيتال للاستثمار في أبوظبي حصة أغلبية فيها.

 

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المسألة ليست علنية أن الطرفين وقعا اتفاقاً في ديسمبر/كانون الأول 2016 لكن هناك عدة شروط لابد من استيفائها قبل إتمام الصفقة.

 

وقال أحد المصادر إن البرج والمساهم الرئيسي فيها شركة إنفستكورب البحرينية للاستثمارات البديلة، قاما بالتفاوض وترتيب الصفقة التي امتنعت المصادر عن تحديد قيمتها.

 

ولدى البرج 53 معملاً في ثماني دول في منطقة الخليج وأفريقيا، وتقدم خدمات الاختبارات الطبية للمستشفيات والعيادات والشركات والأفراد.

 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اشترت شركة إنفستكورب حصتها في البرج في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وقالت الشركتان حينئذ إن الاستثمار سيساعد البرج على التوسع في المملكة وأنحاء أخرى من المنطقة.

 

وتأسست أنجلو أريبيان للرعاية الصحية في العام 2012 وتضم محفظتها 40 أصلاً من بينها مستشفيات ومراكز طبية وشبكة معامل وصيدليات في الإمارات العربية المتحدة بحسب موقعها الالكتروني.

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