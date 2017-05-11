هبوط أرباح الحكير السعودية 84% بنهاية الربع الأول 2017

انخفضت أرباح مجموعة فواز الحكير السعودية -وهي واحدة من أكبر شركات الترفيه والضيافة في الشرق الأوسط- إلى 8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017 بنسبة 84 بالمئة مقارنة بأرباح 49.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2016.

وقالت مجموعة الحكير -ومقرها الرياض- إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الأسباب التالية:

1- انخفاض الطلب من قبل قطاع الأعمال والأفراد على الفنادق وذلك بسبب تراجع إنفاق القطاع الخاص و الحكومي (المؤتمرات، الاجتماعات والمعارض) بالإضافة إلى التراجع الذي حققه موسم العمرة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

2- موسمية النشاط التي أثرت سلبا على إيرادات وأرباح الفنادق والمراكز الترفيهية القائمة مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حيث تزامنت إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني هذا العام خلال شهر أبريل/نيسان 2017 بينما تزامنت العام الماضي خلال شهر مارس/آذار 2016.

3- انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة بسبب موسمية النشاط أيضاً.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الطلب من قبل قطاع الأعمال والأفراد على الفنادق وذلك بسبب تراجع إنفاق القطاع الخاص والحكومي (المؤتمرات، الاجتماعات والمعارض) بالإضافة إلى التراجع الذي حققه موسم العمرة الحالي. علماً أن نتائج الربع الرابع 2016 شملت على خصومات إيجارات لعدد من المواقع الفندقية والترفيهية مما كان له الأثر الإيجابي على نتائج الربع السابق.