الخدمة المدنية السعودية تدعو للتقدم على آلاف الوظيفة الصحية

دعت وزارة الخدمة المدنية السعودية المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها سواءً كانت درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها.
وقالت الوزارة إن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 15/ 8 / 1438هـ.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (4543) وظيفة شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين (رجال، نساء)، فيما مواعيد تقديم الطلبات في نظام جدارة يكون من خلال الدخول على رابط التقديم: www.mcs.gov.sa حيث تكون الفترة الزمنية للتقديم (الرجال: من 18- 19 / 8 / 1438هـ ، والنساء: من 20- 21 / 8 / 1438هـ)، وستكون فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.المزيد من أخبار السعودية
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