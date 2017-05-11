Arabian business
سياسة واقتصاد

"يو. بي. إس." شريك متميز لتقديم الخدمات اللوجستية لـ "إكسبو 2020 دبي

أريبيان بزنس
الخميس، 11 مايو 2017
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"يو. بي. إس." شريك متميز لتقديم الخدمات اللوجستية لـ "إكسبو 2020 دبي

أكدت مرجان فريدوني نائبة الرئيس لشؤون الإرث لدى "إكسبو 2020 دبي" أن شركة "يو. بي. إس." العالمية تعد الشريك الأمثل القادر على تلبية الاحتياجات اللوجستية العديدة والمتنوعة لحدث عالمي بحجم "إكسبو 2020 دبي".

 

وقالت فريدوني في لقاء مع الصحفيين في دبي اليوم إن حدثا دوليا كبيرا مثل "إكسبو 2020 دبي" يحتاج إلى عمليات لوجستية ضخمة ومعقدة مع توقع مشاركة أكثر من /200/ دولة ومؤسسة ومنظمة دولية وتوافد مئات الآلاف من الزوار في أيام الذروة.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضحت أن الأمر سيتطلب توصيل وتسليم كميات هائلة من مختلف أصناف البضائع والموارد القادمة من شتى أنحاء العالم إلى دبي بشكل يومي طوال الأشهر الستة للحدث العالمي المرتقب.

 

وذكرت فريدوني في معرض إجابتها على سؤال لوكالة أنباء الإمارات، نحن نتحدث هنا عن أرقام ضخمة جدا تشمل على سبيل المثال /500/ ألف وجبة يوميا و/34/ ألف طن من النفايات وتسعة آلاف طن من الإمدادات اللوجستية يوميا ".

 

وأضافت إنه من المهم أن يكون هناك شريك متميز في مجال الخدمات اللوجستية يستطيع القيام بهذه المهمة الضخمة على أكمل وجه وقادر على أن يؤدي دورا محوريا في دعم رؤيتنا وتجسيد الموضوع الرئيس للحدث وهو "تواصل العقول وصنع المستقبل" على أرض الواقع.

 

كان "إكسبو 2020 دبي" قد أبرم في دبي في التاسع من الشهر الحالي اتفاقية شراكة مع شركة "يو.بي.إس" العالمية لتكون شريك الخدمات اللوجستية الرسمي لـ "إكسبو" بما يضمن تجربة مميزة لملايين الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

 

ونوهت فريدوني إلى أن "يو.بي.إس" تعد أكبر شركة لتوصيل الطرود والبريد السريع في العالم إذ أنجزت أكثر من /4.9/ مليار عملية تسليم طرود ومغلفات في العام الماضي وهو رقم هائل كما أنها تتمتع بأكثر من /100/ عام من الخبرة في القطاع ولديها شبكة منتشرة في كل بقعة من بقاع العالم تقريبا.

 

وأكدت أن "يو. بي. إس." ستعمل بصفتها شريك الخدمات اللوجستية الرسمي لـ "إكسبو 2020 دبي" على ضمان إدارة سلسلة التوريد بشكل فعال وبكفاءة عالية.

 

وقالت إن الشركة ستوفر أكثر من /27/ ألف متر مربع من مساحات التخزين أي ما يعادل مساحة أربعة ملاعب كرة قدم إضافة إلى طاقم لوجستي يتكون من ألف موظف خلال "إكسبو 2020 دبي" الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.

 

وذكرت فريدوني أن "يو. بي. إس." لديها خبرة تزيد على /10/ سنوات في مجال الطاقة الشمسية وأعلنت خلال فبراير الماضي خططا لزيادة استثماراتها في الطاقة الشمسية حيث ستبدأ تطبيق حلول الطاقة الشمسية على الأقل في منشآتها بالولايات المتحدة بجانب استخدام الوقود البديل في أسطولها بما في ذلك المركبات الهجينة والكهربائية.

 

و كشفت عن أن "يو. بي. إس." تعتزم توسيع نطاق حضورها في المنطقة عبر تعزيز قدراتها التكنولوجية وكفاءة كوادرها البشرية لتلبية متطلبات عملائها الذين يشحنون البضائع والسلع إلى دبي وعبرها حتى بعد انتهاء فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

 

ونوهت إلى أن "إكسبو 2020 دبي" لديه شركاء في مجالات مختلفة ومتنوعة تشمل التكنولوجيا والنقل والعلوم والخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية وخدمات الدفع الإلكتروني والثقافة والترفيه. وقالت : " سوف نعمل معا بما يضمن أن يقدم "إكسبو 2020 دبي" تجربة استثنائية لا تنسى لملايين الزوار.

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