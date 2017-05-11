Arabian business
سياسة واقتصاد

كازاخستان تعلن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

أريبيان بزنس
الخميس، 11 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
كازاخستان تعلن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

أعلنت كازاخستان اليوم مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، وذلك عشية استضافتها إكسبو متخصص يحمل شعار طاقة المستقبل بعد أسابيع قليلة.

 

جاء ذلك في رسالة من معالي باخيتجان ساغينتايف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، سلمها سعادة خيرات لاما شريف سفير كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وبذلك تكون كازاخستان ضمن 180 دولة يتوقع مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، أول إكسبو يقام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

 

وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة للتعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي "إن إكسبو 2020 دبي يبني على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين بلدينا الشقيقين على مدى أكثر من ربع قرن.

 

"وهذه نافذة مهمة جديدة تفتح على إكسبو 2020 دبي، فكازاخستان بلد ناهض فيه الكثير من القوى الحية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المهمة التي يهمها كثيرا أن تطلع على الفرص التي يتيحها إكسبو 2020 دبي على المستويات التجارية والثقافية والفنية. دعونا نرحب جميعا بمشاركة كازاخستان التي ستضيف الكثير إلى جانب الدول المهمة التي ستنضم إلينا في مسيرة إكسبو."

 

ويسعى إكسبو 2020 دبي إلى أن يكون منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والتعاون، ومهرجانا يضم جميع الناس على اختلاف مرجعياتهم، يرعى الإبداع ويعطي الناس لمحة عن المستقبل وفقا لثلاث رؤى محورية تتعلق بالاستدامة والتنقل والفرص.

 

وكازاخستان شريك تجاري مهم للإمارات العربية المتحدة على مدى يزيد على ربع قرن. ونمت التجارة غير النفطية بين البلدين بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة، ووصل حجم التبادل التجاري إلى 185 مليون دولار (680 مليون درهم) في عام 2015.

 

ونمت الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان إلى ملياري دولار بين عام 2005 والربع الأول من عام 2016، حيث تعمل نحو 200 شركة إماراتية في كازاخستان. ويعيش على أرض الإمارات ما يتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف مواطن كازاخستاني.

 

ويسعى البلدان أيضا إلى تعزيز العلاقات في عدد من المجالات منها التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي.

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

تونس تؤكد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2020 دبي

إكسبو 2020 دبي يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة لـ "لقاء المشترين"

بنك "الإمارات دبي الوطني" شريكا أول رسميا لإكسبو 2020 دبي

نيوزيلندا تؤكد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2020 دبي

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

لازوردي السعودية تطلق خطاً جديداً للرجال

السعودية تخطط لجمع 70 مليار ريال من السندات محلياً

السعودية: تراجع العجز المالي 71% في الربع الأول 2017

الرياض: شركة ماكينزي لم تشارك في إعداد رؤية السعودية 2030

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

87.6 مليون درهم صافي أرباح "الواحة كابيتال" خلال الربع الأول

إعمار تنجز تحفتها الهندسية الجديدة "سكاي بريدج" في قلب دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »