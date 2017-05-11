لازوردي السعودية تطلق خطاً جديداً للرجال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات السعودية عن إطلاق خط جديد لـ "منتجات لازوردي للرجال" يتضمن مجموعة منتجات ومستلزمات مصنوعة من الفضة والأستيل مثل أزرار الأكمام، خواتم، أساور، المحافظ والأقلام.

وأوضحت لازوردي في بيان لها على موقع "تداول" أن الخط الجديد يستهدف "الرجال بالسوق السعودي ومن ثم التوسع بمنطقة الشرق الأوسط".

وقالت إن "خط الإنتاج الجديد لازوردي للرجال لا يتطلب آلات أو معدات إضافية وسيتم إنتاجه باستخدام نفس خطوط التصنيع القائمة. وسيتم طرح مجموعة لازوردي للرجال بمحلات لازوردي للتجزئة ثم معارض تجزئة أخرى".

وتابعت أن "حجم الاستثمار 2 مليون ريال وذلك لتمويل رأس المال العامل ولدعم تطوير وتسويق المنتجات بالمرحلة الأولى من إطلاقها".

وأضافت أن "الأثر المالي لإطلاق خط لازوردي للرجال الجديد، سوف ينعكس في الربع الثاني من العام 2017، ويتوقع أن يصل إلى 10 بالمئة من مبيعات التجزئة أو أكثر".

وتعمل لازوردي في تصميم وبيع المشغولات الذهبية والمجوهرات في كل من مصر والمملكة ومن ثم توزعها في أكثر من 52 دولة معظمها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي العام 2013، بدأت الشركة في بيع مجوهرات الألماس بالجملة بهدف زيادة إيراداتها كما بدأت في بيعها لتجار تجزئة مستقلين في الأسواق الكبرى داخل مصر والسعودية.

وبحسب موقعها على الإنترنت، تأسست لازوردي في العام 1980 وبدأت عملياتها من ورشة متواضعة بمساحة 16 متراً مربعاً في الرياض لتنمو على مدى السنوات الماضية وتصبح إحدى شركات المجوهرات الكبرى في السعودية.