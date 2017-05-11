السعودية تخطط لجمع 70 مليار ريال من السندات محلياً

قال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إن مكتب إدارة الدين في وزارة المالية قد يقرر الاستفادة من سوق الدين الدولية في الربع الرابع من العام الجاري.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرغ أمس الأربعاء، قال "التويجري" إن حجم الإصدار سيعتمد على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، متوقعاً أن يصل إلى 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال).

وأضاف "التويجري" أن الحكومة السعودية لا تزال تخطط لطرح سندات محلية بحوالي 70 مليار ريال هذا العام، مشيراً إلى أن الحكومة تعتقد أن البنوك لديها سيولة جيدة، وقدرتها على الاستثمار في السندات الحكومية جيدة.

الخصخصة

قال "التويجري" إن هناك أربع فرص جاهزة للخصخصة، يحتمل أن تكون هذا العام، تتمثل في مؤسسة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة تابعة للشركة السعودية للكهرباء -التي تديرها الدولة-وصوامع الحبوب، والنوادي الرياضية، حيث تستهدف خصخصة 16 كياناً رئيساً، بالإضافة إلى أكثر من 100 فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالمشاريع الضخمة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف رؤية 2030، وخاصة مشاريع البنية التحتية، واستشهد بمطار جدة الجديد ومترو الرياض.

البنية التحتية

قال "التويجري" إن الحكومة "ملتزمة جداً" بالمشاريع الضخمة التي ستساعد على تحقيق أهداف رؤية 2030، وخططها لحياة ما بعد النفط، خصوصاً مشاريع البنية التحتية. واستشهد بمطار جدة الجديد ونظام مترو الرياض اللذين قيد التنفيذ، كأمثلة.

#حساب_المواطن

قال "التويجري" إن حساب المواطن الحكومي للإعانات من المقرر له أن يبدأ بصرف المبالغ المالية في يوليو/تموز المقبل.

وأوضح أن أكثر من 11 مليون شخص قد سجلوا في برنامج الدعم. ولكن عدد المستحقين لتلقي هذا الدعم لا يزال قيد النقاش. وأضاف "أن التوجيهات التي نتلقاها من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "توجيهات كريمة قدر الإمكان بحيث تستطيع أن تغطي ما يمكن"، موضحًا أن الحكومة لا تزال تقيم "كمية الإعانات أو إلغاء البدلات التي سنتلقاها" نتيجةً لكم هي نسبة التوازن التي ترغب الحكومة في تحقيقها.

الميزانية

قال محمد التويجري "لا نزال مرتاحين وملتزمين في تحقيق التوازن في الميزانية في 2020"، وكان السيناريو المالي الذي تمت مشاركته خلال إعلان ميزانية العام الماضي مستنداً على تنفيذ نسبة جيدة من خطط الحكومة الإصلاحية "مع استقرار النفط على المستويات الحالية".

وأضاف أن الحكومة قامت بإجراء استطلاع على السوق كي تحدد الأهداف المناسبة للخصخصة، وكتبت قائمة لـ 16 جهة تعتبر رئيسية لعملية الخصخصة، بالإضافة إلى 100 فرصة شراكة بين القطاع العام والخاص.