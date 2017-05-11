السعودية: تراجع العجز المالي 71% في الربع الأول 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة المالية السعودية عن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017 وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال (38.4 مليار دولار) والمصروفات 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار).

وخلال مؤتمر صحفي لعرض بيانات المالية العامة للربع الأول اليوم الخميس، قال وزير المالية محمد الجدعان إن حجم إيرادات المملكة في الربع الأول من العام الجاري بلغ 144 مليار ريال بالربع الأول، بارتفاع 72 بالمئة عن العام الماضي، في حين بلغ الإنفاق الحكومي 170 مليار ريال بالربع الأول وهو ما يمثل 19 بالمئة من إجمالي الإنفاق المجدول للعام الحالي.

وأكد "الجدعان" انخفاض العجز في الميزانية السعودية بواقع 71 بالمئة إلى 26 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال إن "تركيزنا الأساسي هو تحقيق رؤية السعودية 2030"، مشيراً إلى أن المنهج في الاستدانة هدف إلى حماية السيولة المحلية.

وأوضح أن الهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية عبر نشر البيانات بشكل دوري ومتكرر بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع على الأداء المالي لاقتصاد السعودية.

وقال "اعتمدنا معايير صندوق النقد الدولي إطاراً لتنظيم إعلان الميزانية"، مشدداً على أن الهدف هو تشجيع نمو القطاع الخاص للوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020.

وأضاف "نحن على أعتاب خصخصة مؤسسات حكومية لتشجيع القطاع الخاص"، مشدداً على أن إستراتيجية السعودية ترتكز على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع الكفاءات وتشجيع نمو القطاع الخاص.

من جهته، قال وكيل في وزارة المالية يعرب البنيان إن إجمالي الإيرادات غير النفطية بلغت 32.073 مليار ريال بزيادة بنسبة 1 بالمئة.

وأضاف "البنيان" أن الزيادة في الإيرادات النفطية وصلت إلى 115 بالمئة، فيما بلغت الزيادة على ضريبة الدخل 4 بالمئة، والضريبة على السلع والخدمات 8 بالمئة، والضريبة على التجارة 27 بالمئة وضريبة الزكاة بارتفاع 46 بالمئة.

وبلغت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الإيرادات الإجمالية 22 بالمئة.

وبحسب بيانات الميزانية، لم يتم اللجوء إلى احتياطيات السعودية لتمويل العجز في الربع الأول.

وكشفت البيانات تراجع رصيد الدين العام بنهاية مارس/آذار مقارنة بمطلع 2017.

وقال "البنيان" أيضاً أن إجمالي الإيرادات للربع الأول قد ارتفعت بنسبة 72 بالمئة إلى 144.076 مليار ريال مقارنة بـ 83.652 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغت 170.287 مليار ريال، في الربع الأول، منها 51 بالمئة تعود إلى الرواتب والبدلات وتعويضات العاملين والمكافآت بنحو 94.085 مليار ريال. أما المصروفات للسلع والخدمات قد بلغت 16.712 مليار ريال، ونفقات التمويل 1.258 مليار ريال، والإعلانات 46 مليون ريال.