السفارة السعودية بإيطاليا توضح ملابسات تعليق اتفاقية الشنغن‎

أوضحت السفارة السعودية في العاصمة الإيطالية روما لمواطنيها المقيمين في إيطاليا والزائرين لها بأن تعليق الاتفاقية لا يعني منع دخول حاملي تأشيرة الشنغن إلى الأراضي الإيطالية بل يعني إعادة نقاط التفتيش ونقاط تفقد الجوازات لجميع الركاب والمسافرين بين الدول الأعضاء بنظام الشنغن.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن السفارة سفارة قولها إنه بالإشارة إلى تعليق اتفاقية الشنغن مؤقتاً بدءاً من اليوم الأربعاء إلى يوم 30 مايو/أيار المقبل تود السفارة أن توضح لمواطنيها المقيمين في إيطاليا والزائرين لها بأن تعليق الاتفاقية لا يعني منع دخول حاملي تأشيرة الشنغن إلى الأراضي الإيطالية بل يعني إعادة نقاط التفتيش ونقاط تفقد الجوازات لجميع الركاب والمسافرين بين الدول الأعضاء بنظام الشنغن في جميع المنافذ الحدودية.
ونوهت السفارة أنه على المواطنين التأكد من حمل جميع المستندات والهويات الشخصية اللازمة عند التوجه إلى المطارات والمنافذ الحدودية والتأكد أيضاً من الوصول إلى المطار بوقت كافي قبل موعد الرحلة تجنباً لتسبب زحام نقاط التفتيش في ضياع موعد الطائرة.المزيد من أخبار إيطاليا
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