1.12 مليار درهم مساهمة "أدنيك" في دعم اقتصاد أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" اليوم أن القيمة الإجمالية لمساهمتها المباشرة وغير المباشرة في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي بلغت /1.12/ مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة نموا بنسبة /8/ بالمائة عن القيمة المستهدفة.

وعزت الشركة نتائج الربع الأول الإيجابية إلى الزخم الكبير في الفعاليات التي استضافتها مراكزها خلال الفترة الماضية بما في ذلك معرضي "أيدكس" و"نافدكس".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، استضافت مراكز "أدنيك" خلال الربع الأول من العام الجاري /12/ معرضا و/108/ مؤتمرات أو فعاليات استقطبت أكثر من /302/ ألف زائر كما ساهمت الشركة في دعم حوالي /6922/ فرصة عمل وإشغال ما يزيد عن /240396/ ليلة فندقية في الإمارة.

كما ارتفعت نسبة التوطين في "أدنيك" لتصل إلى /60.8/ بالمائة من إجمالي الكوادر العاملة فيما بلغت نسبة الكفاءات الإماراتية في المناصب الإدارية العليا /82/ بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2017.

واستضافت المراكز التابعة لـ "أدنيك" العديد من الفعاليات والمعارض البارزة خلال الربع الأول من العام الجاري من بينها الدورة الأخيرة من معرضي آيديكس ونافديكس التي سجلت رقما قياسيا في عدد العارضين والزوار وقيمة الصفقات مما جعلها الدورة الأكبر والأنجح في تاريخ المعرض.

وشهد الربع الأول استضافة "أدنيك" لأسبوع أبوظبي للاستدامة الذي عقد من 13 إلى 18 يناير الماضي بمشاركة 73 وزيرا و4080 شخصية من كبار المدراء التنفيذيين.

وكانت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض قد أعلنت في الأول من شهر مارس الماضي عن شراكتها مع "بريتش مارين" لاستضافة معرض أبوظبي الدولي للقوارب المزمع إقامته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أكتوبر 2018 والذي يسعى إلى إنشاء منصة فريدة للعارضين في قطاع السياحة البحرية والترفيهية ودعم صناعة القوارب واليخوت الفاخرة في أبوظبي من خلال جمع الشركات العالمية والمحلية الرائدة تحت سقف واحد.

وفي السابع من شهر مارس أيضا تم افتتاح مختبر الابتكار في "أدنيك" وذلك ضمن جهودها الهادفة لغرس ثقافة العمل التي تقوم على الإبداع والابتكار.

واستضافت قاعات "أدنيك" في الفترة ما بين 30 مارس إلى 1 أبريل 2017 المعرض الدولي الثاني للسيارات الذي وفر منصة فريدة لإطلاق أحدث السيارات وتسليط الضوء على مميزات كل طراز منها أمام آلاف الزوار.

كما فاز مركز أبوظبي الوطني للمعارض باستضافة "مؤتمر الاتحاد الدولي للصيدلة لعام 2019" الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر 2019 ويتوقع أن يستقطب ثلاثة آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم وتعد الإمارات أول دولة في منطقة الخليج والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الحدث الدولي المهم.

وواصلت "أدنيك" في الربع الأول من العام الجاري الوفاء بالتزاماتها في مجال الاستدامة حيث خفضت /160/ طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال إعادة تدوير /364/ طنا من المواد كما وفرت تكاليف كبيرة من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استخدام الموارد.

ويوفر مركز أبوظبي الوطني للمعارض نحو /133/ ألف متر مربع من مساحات داخلية وخارجية مناسبة لإقامة عدد متنوع من المعارض والفعاليات فيما استقطب المركز خلال العام الماضي أكثر من /1.5/ مليون زائر ضمن /480/ فعالية.