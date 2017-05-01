كيف غيرت 7 أشهر من غياب البدلات من عادات السعوديين؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نشرت صحيفة سعودية صباح اليوم الثلاثاء تقريراً تناولت فيه "عادات المواطن السعودي" إثر توقف البدلات عن الموظفين الحكوميين بمدة سبعة أشهر.

وتحت عنوان "7 أشهر من غياب البدلات غيّرت عادات السعوديين.. كيف؟"، قالت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية إن "توقف البدلات" خلال الأشهر السبعة الماضية "سيطرت على نسبة التضخم الذي سجل ولأول مره معدلات سلبية، بفعل انخفاض نسبة الإنفاق التي ترافقت مع قرارات حكومية وصفت بالتقشُّفية هي الأقوى من نوعها منذ عقود".

وأضافت أن تلك القرارات أدت إلى "نشوء عادات مالية واستهلاكية جديدة للسعوديين، بتخفيض الإنفاق العام للمواطنين بنسبة 20 بالمئة في قطاعات التجزئة والأغذية والمواد الاستهلاكية عموماً، بحسب إحصائيات شبه رسمية".

ونقلت الصحيفة عن الخبير المالي البارز فضل البوعينين إن ما وصفها بـ "التجربة المالية الهامة" خلال الفترة إيقاف بدلات موظفي الدولة، ساهمت بشكل كبير في إكساب المواطنين عادات إنفاقية، وسلوك استهلاكي متوازن، ونمَّت لديهم حس الادخار وأهمية تقييد المصروفات، بعكس ما كان سائداً خلال الفترة التي سبقت إلغاء البدلات.

كما نبّه أستاذ الاقتصاد المالي الدكتور عبداللطيف المقرن إلى أن ملايين الريالات التي كانت ستصرف في التوعية بأهمية الادخار وترشيد الإنفاق تم إيصالها بشكل عملي ومباشر خلال فترة إلغاء البدلات.

وقال "المقرن" للصحيفة "وجدنا أن الجميع اتفق على أهمية الترشيد، وبدأ الحديث عن الادخار والحد من الإنفاق"، مضيفاً أن "السعوديين اكتسبوا خلال هذه الفترة عادات إيجابية ستنمي لديهم الثقافة المالية التي غابت بفعل الطفرة النفطية".

وبحسب التقرير، سجلت قطاعات النقل والأغذية خلال فترة السبعة أشهر الماضية أعلى معدلات تراجع في الأسعار بمعدل نسبته 5 بالمئة لقطاع الأغذية وأقل من 4.5 بالمئة للنقل، كما سجلت قطاعات أخرى كالتجزئة ركوداً وضعف في الإنفاق ساهم في خفض أرباح الشركات المساهمة بنِسَب متفاوتة، كما سجلت شركات متعددة خسائر مالية هي الأولى منذ سنوات.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر في أواخر أبريل/نيسان الماضي مرسوماً ملكياً يقضي بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في أواخر العام الماضي 2016 في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، خفضت السعودية مرتبات الوزراء 20 بالمئة وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها السعودية الغنية بالطاقة لتوفير المال في وقت شهد انخفاضاً في أسعار النفط.

وكانت تلك الإجراءات أول تخفيضات فيما يتقاضاه موظفو الحكومة الذين يشكلون نحو ثلثي القوة العاملة في السعودية.

وقال المرسوم الملكي، حينها، إن ذلك كان رداً على الهبوط الحاد في سعر النفط المصدر الرئيسي لعائدات الدولة. وإن هذه الإجراءات ساعدت السعودية على بدء تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في برنامجها الإصلاح الاقتصادي (رؤية المملكة 2030) الذي يتضمن تحسين عائدات الدولة والحد من عجز الميزانية.