السعودية للكهرباء تجري محادثات مع بنوك لإصدار صكوك دولارية

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرفية اليوم الاثنين إن الشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة تجري محادثات مع بنوك إقليمية وأجنبية بشأن إصدار للصكوك مقوم بالدولار الأمريكي.

وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يتجاوز الإصدار الجديد مليار دولار.

وكانت السعودية للكهرباء أصدرت صكوكاً بقيمة 2.5 مليار دولار في العام 2014 تولى ترتيبها دويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.